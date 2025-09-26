Naši Portali
PROBLEMI S PEĆIMA

Pokojnike voze u Sloveniju: Kvar na zagrebačkom krematoriju obiteljima donio trostruke troškove

26.09.2025.
u 10:43

Problemi nisu prisutni samo u Zagrebu. Naime, krematorij u Osijeku ne radi još od proljeća zbog kvara na dimnjaku, no očekuje se da bi mogao ponovno proraditi već sljedeći tjedan.

Kvar na jednoj od dvije peći u zagrebačkom krematoriju izazvao je veće poteškoće nego što se u početku pretpostavljalo. Trenutačno se ondje obavljaju isključivo kremacije za stanovnike Zagreba.

„Za osobe koje nemaju adresu u Zagrebu za njih je problem. S obzirom na problem koji je nastao sa pećima na krematoriju, a peći imaju godina, puno rade, drugi pogrebnici moraju se snaći negdje drugdje sa krematorijem, u nekoj drugoj državi“, rekao je za Dnevnik.hr zagrebački pogrebnik Renato Habulin.

Zbog toga pogrebnici tijela na kremiranje prevoze u Sloveniju, što znatno povećava troškove. Goran Rašić, pogrebnik iz Umaga, pojašnjava: „Na zagrebačkom krematoriju dok smo obavljali kremacije sama kremacija, usluga krematorija je koštala nekih 208 eura to je sada u Žalama 450 eura. Plus troškovi rashladne komore.“ Problemi nisu prisutni samo u Zagrebu. Naime, krematorij u Osijeku ne radi još od proljeća zbog kvara na dimnjaku, no očekuje se da bi mogao ponovno proraditi već sljedeći tjedan.

