Može li Merz u Pekingu spriječiti deindustrijalizaciju Njemačke?

Nakon premijera Velike Britanije, Kanade, Irske, Finske i Južne Koreje Keira Starmera, Marka Carneya, Micheala Martina, Petterija Orpa i Lee Jae Myunga, koji su se samo u ovoj godini izredali na crvenom tepihu u Pekingu, a koncem prošle godine Kinu su posjetili i francuski predsjednik Emmanuel Macron, španjolski kralj Felipe IV. te predsjednica i predsjednik Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa, u svoj prvi posjet Pekingu u kancelarskom mandatu danas stiže i njemački kancelar Friedrich Merz. Što možemo zaključiti iz ove zapadne navale na Peking? Unatoč rivalstvu, koje je posljednjih godina često prerastalo u otvorenu netrpeljivost i neprijateljstvo, zapadni čelnici požurili su u jeku globalnih trgovinskih previranja izazvanih carinskim ratovima američkog predsjednika Donalda Trumpa osigurati tržište za svoje proizvode i tako izbjeći globalnu marginalizaciju.