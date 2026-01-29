Naši Portali
SPAJANJE FUNKCIJA?

Pojavila se ideja o 'predsjedniku Europe': 'Nemamo utjecaja na globalnoj sceni i to se mora zaustaviti'

Autor
Dora Taslak
29.01.2026.
u 11:30

Na upit bi li se kandidirao za buduću ulogu "predsjednika Europe“, Manfred Weber nije isključio tu mogućnost

"Blokirani smo, nijemi smo, bez glasa, nemamo utjecaja na globalnoj sceni i to se mora zaustaviti", istaknuo je Manfred Weber, predsjednik Europske pučke stranke, te kazao da bi trebalo spojiti funkcije predsjednika Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća kako bi Europska unija mogla govoriti jednim glasom na globalnoj sceni. Reformom strukture vodstva EU-a na taj način ne bi bile potrebne promjene ugovora bloka, tvrdio je Weber, radilo bi se jednostavno o tome da jedna osoba obnaša obje funkcije. Rekao je da bi se to moglo dogoditi nakon sljedećih izbora za Europski parlament 2029. godine, kako prenosi Politico

Predsjednik Europske komisije vodi izvršnu granu bloka koja ima ovlasti nad trgovinom, poljoprivredom, jedinstvenim tržištem i drugim unutarnjim politikama, dok vanjske poslove vode glavni diplomat EU-a i predsjednik Europskog vijeća koji izravno odgovaraju državama članicama EU-a. Prema Weberu, takva fragmentirana podjela moći nije primjerena zadatku u vrijeme geopolitičke nesigurnosti, kada Trumpova administracija u SAD-u preokreće međunarodni poredak naglavačke.

Na upit Politica bi li se kandidirao za buduću ulogu "predsjednika Europe“, Weber nije isključio tu mogućnost, rekavši: "Ne želim odgovoriti.“ Dodao je da budućnost tih pitanja leži u rukama strukture stranke i u rukama građana Europe.

Govoreći na događaju za poslovne lidere u Bruxellesu, Weber je rekao da bi zemlje EU-a trebale prijeći na kvalificiranu većinu u glasovanju o pitanjima vanjske i sigurnosne politike, umjesto jednoglasnosti. Ta ideja se već godinama spominje, ali neki se čvrsto protive daljnjoj europskoj integraciji, uključujući mađarskog premijera Viktora Orbána i slovačkog premijera Roberta Fica.
Europska unija Manfred Weber

