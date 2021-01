Pogledajte video: Šprajc Plenkovića usporedio sa sekretarom, a HDZ s komunističkom partijom

Zoran Šprajc u utorak je u RTL Direktu u svom satiričnom stilu iskomentirao najnovije aktualnosti iz vrha hrvatske politike.

Naime, prije nekoliko dana N1 je objavio ekskluzivni izvještaj sa sjednice Predsjedništva HDZ-a u kojem se tvrdi kako je Dubravka Šuica (inače potpredsjednica EK za demografiju i demokraciju) kolegama iz stranke ljutito objašnjavala kako hrvatski mediji u suradnji s oporbom kuju urotu protiv HDZ-a zbog toga što u svojim naslovima potresom pogođena područja nazivaju Banijom, a ne Banovinom.

Vladimir Šeks složio se s njom te kazao kako se radi o podrivanju države i pokušaju kompromitiranja same strane te njezinog političkog oca Franje Tuđmana koji su najzaslužniji za neovisnu i suverenu Republiku Hrvatsku.

Gordan Jandroković sutradan je komentirao informacije koje su iscurile sa sjednice vrha HDZ-a. Nijednu informaciju nije demantirao već je kazao kako je medijima detalje razgovora dojavio netko tko je "priglup".

Komentar Zorana Šprajca na ponašanje vrha HDZ-a koje u trenutku dok se Hrvatska bori s pandemijom i potresima razmišlja je li ih mediji buše jer pišu "Banija", prenosimo u cijelosti:

"Sinoć je na Internetu održana sjednica Predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista s glavnom temom “politička i ideološka skretanja na područjima pogođenima potresom”. Raspravu je otvorio generalni sekretar SK-a Andrej Plenković koji je rekao da dio medija u suradnji s reakcionarnim društvenim snagama pokušava umanjiti ulogu Saveza komunista i Vlade Narodne Republike Hrvatske u pomoći ugroženim područjima.

Generalnog sekretara Predsjednika Plenkovića u njegovu izlaganju podržao je i politički sekretar Saveza komunista drug Gordan Jandroković a zapažen nastup imao je i drug Vladimir Šeks koji je utvrdio kako mediji i reakcionarne snage pokušavaju promijeniti rezultat izbora za Narodni Sabor. Pri tome je drug Šeks istaknuo i kako se kriminalizacijom poslijeratne obnove pokušava kriminalizirati i partizanski pokret i lik i djelo vrhovnog komandanta general-majora Franje Tuđmana.

Posebno se u svom izlaganju istaknula drugarica Dubravka Šuica koja je u Narodnooslobodilačkom ratu oslobodila vilu u Dubrovniku, kuću u Cavtatu, kuću na Pelješcu, stan na Lapadu, stan u Zagrebu, vikendicu na Blidinjskom jezeru, te jednu jahtu i tri automobila. Time je stekla veliko poštovanje i ugled među članovima Saveza komunista te su njezinu riječ uvijek pozorno slušali i partijski sekretari Ivić Pašalić i Ivo Sanader. Tako je bilo i sinoć kad je govorila o problemima na potresom pogođenom području.

Drugarica Šuica je naime uočila da tamošnje stanovništvo već dvjesto godina podriva društveno-politički poredak Narodne republike Hrvatske nazivajući svoj kraj Banijom a ne Banovinom kako je utvrđeno na 13. sjednici Okružnog komiteta za Liku, Banovinu i Kordun. To su sada iskoristile kontrarevolucionarne snage u hrvatskim medijima te su i one počeli taj kraj nazivati Banijom, istaknula je drugarica Šuica i zatražila da Glasnik Saveza komunista bude više čitan od ostalih medija, kako bi se onemogućilo daljnje podrivanje države koje je i dovelo do nedavnih potresa u državi.

To je naišlo na odobravanje ostalih članova Predsjedništva a uvijek dobro raspoloženi drug Šeks u svom šeretskom stilu je dometnuo: Šuica, drugarica – Banska kraljica! Na to su se članovi Predsjedništva grohotom nasmijali i u dobrom raspoloženju napustili Internet.

Ali netko iz Predsjedništva je sve ove navode sa sjednice dostavio u medije te se tim povodom medijima obratio drug Jandroković koji je priznao ono o čemu već neko vrijeme svi šapuću ali se nitko nije usudio reći: – da je netko u Predsjedništvu priglup", kazao je Šprajc u komentaru tijekom uvodnih minuta priloga.