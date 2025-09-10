Pogledajte što se kreće prema Hrvatskoj, moguće su i evakuacije: 'Digli smo upozorenje na najvišu razinu'

Vrhunac nestabilnog vremena očekuje se danas u popodnevnim satima te u prvom dijelu četvrtka. Očekuju se obilne oborine, a moglo bi pasti i više od 100 litara kiše po metru četvornom u nekim područjima Hrvatske. Obilna kiša već je pala na riječkom području.

Za većinu Hrvatske izdano je upozorenje, a za riječku, splitsku, kninsku i dubrovačku regiju upaljen je crveni meteoalarm zbog obilne kiše i grmljavinskog nevremena. – Poduzmite mjere kako bi se zaštitili. Djelujte prema savjetima danima od nadležnih službi. Očekuju se izraženije poplave koje će zahvatiti veće područje te poplaviti imovinu uz značajan rizik za živote te mogućnost evakuacija. Vjerojatni su veći prekidi u prometovanju te prekid i gubitak energije, komunikacije i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima – navodi u crvenom upozorenju DHMZ.

– U ovom trenutku DHMZ podigao je najviše upozorenje na vrlo opasne vremenske uvjete, prije svega zbog velikih količina oborina za cijelo jadransko područje. Fokus je obala, gdje je moguće i više od 100 litara kiše tijekom današnjeg dana – rekao je ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler za N1 televiziju.

– Jučer smo izdali potrebna upozorenja. Pokušavamo da svi građani i službe budu informirani o vremenskoj situaciji. Kada govorimo o tolikoj količini kiše, tu je rizik od urbanih poplava. Srećom ovaj događaj neće trajati dugo, spuštat će se sa sjevera prema jugu. Sutra oko jutra samo će dubrovačka regija ostati kao crveno područje. U sličnoj situaciji su i naši susjedi u Sloveniji i Crnoj Gori – dodao je te objasnio koji su najveći rizici kada je u pitanju ovolika količina kiše.

– Osim velike količine oborina, imamo još tri događaja: tuču, električno pražnjenje i snažan vjetar. Ovoga puta je fokus na povećanju oborina kao glavnom riziku. Jadran i dijelovi Sredozemlja i dalje imaju iznadprosječne temperature, što dovodi do isparavanja i dodatne oborine. Ali nećemo se iznenaditi vidimo li ovih dana na Jadranu pojavu i pijavice i lokalizirane tuče. Treba naglasiti da su ti događaji, iako intenzivni, ipak puno manjih prostornih dimenzija. Dodatno, vremenski uvjeti mogu dovesti i do problema u prometu, što pomorskom, to i kopnenom – kaže.

– Osim ovih crvenih upozorenja, na snazi su i žuta upozorenja na području samog Jadrana. Trenutačno su to problemi s udarima juga, tako da su moguće i manje poteškoće u pomorskom prometu. Ali možda je ipak veći fokus na kopneni promet, koji može na nekoliko sati u otežanim uvjetima – dodao je.