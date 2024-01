Pogledajte kartu: DHMZ objavio koliko bi gdje snijega moglo napadati

Nakon iznadprosječno toplog razdoblja stiže prava zima. Danas bi ponegdje moglo biti kiše, no razvedrit će se prema kraju dana. Temperature do 17 stupnjeva, sutra do 16, ali s postupnim naoblačenjem. Zima počinje u subotu, prvo s obilnom kišom. "Jake kiše bit će osobito u drugom dijelu subote i u noći na nedjelju, kada je uz pad temperature u gorju vrlo velika vjerojatnost najprije susnježice, a potom i snijega. S daljnjim zahladnjenjem te jačanjem sjeveroistočnog vjetra, mokrog snijega, a zatim i onog koji će se zadržavati na tlu, bit će i u nizinama središnje Hrvatske, a u nedjelju poslijepodne i navečer i u istočnoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije", upozorio je DHMZ.

Potkraj subote jugo će na sjevernom Jadranu okrenuti na olujnu buru, koja će se u nedjelju širiti i po Dalmaciji, kaže vremenska prognoza. Uz nestabilnost atmosfere treba računati i na grmljavinu, kao i na poneku pijavicu na moru.

DHMZ je objavio i kartu na kojoj se vidi koliko bi snijega moglo pasti. U Lici i Gorskom kotaru do 30 centimetara, na sjeveru zemlje 19, zapadnoj Slavoniji oko 16.

Foto: DHMZ

Zbog pogoršanja vremena, u DHMZ-u upozoravaju sve koji planiraju putovanje za vikend. "Svakako pratite prognozu i upozorenja na opasne vremenske pojave. Budite spremni na zimske uvjete, posebice tijekom nedjelje kad će zbog bure i snijega biti mnogobrojnih ograničenja u prometu, osobito na Jadranu i u gorskom području", navode.

I dijelovi sjeverozapadne Europe na udaru su snažne oluje koja je temperature spustila do -43,6 u Švedskoj. Ponegdje se čak zatvaraju škole, problemi su i u prometu.