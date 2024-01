Snažna oluja hara Europom: U Švedskoj izmjereno -43,6°C, u Francuskoj poplavljene kuće, Norveška zatvara škole...

Dijelovi sjeverozapadne Europe suočavaju se u srijedu s posljedicama najnovije u nizu atlantskih oluja koje su donijele kišu ili snijeg na već zasićeno tlo, dok je sjeverna Skandinavija doživjela ekstremno hladno vrijeme.

U sjevernoj Francuskoj spasilačke ekipe pomogle su evakuirati stanovnike iz poplavljenih kuća u gradu Arquesu u departmanu Pas de Calais, regiji koja je poplavljena drugi put u dva mjeseca nakon obilnih padalina. Očekuje se još 20-40 milimetara kiše u roku od nekoliko sati, a crveno upozorenje pokazuje da je rijeka Aa blizu izlaska iz korita.

Trajekt koji je putovao iz Norveške u Dansku s oko 900 putnika nije mogao pristati u Kopenhagenu zbog oluje i čeka da vjetar stane, iako se to možda neće dogoditi prije četvrtka ujutro, priopćila je brodska kompanija DFDS.

Snowstorm in Southern Norway

More than half a meter of snow caused traffic to collapse, schools are closed, buses are not running



