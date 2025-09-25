VIDEO Pogledajte kako je Kerum proslavio 65. Svu pažnju uzela je neobična torta

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum slavi 65. rođendan. Na proslavi je, kako piše Dalmatinski portal, okupio obitelj i prijatelje, a dobio je i zanimljivu tortu. Ona je, naime, izrađena u splitskoj Dolcemaniji koju vodi brat Kerumove supruge, Saša Horvat.
"U Dolcemaniji mašta ne poznaje granice, a ako one zbilja i postoje, mi ih volimo pomicati. Torta za istinskog ljubitelja dobre spize, i familije i prijatelja oko stola", objavila je Dolcemania na Facebooku.
Na Facebooku se oglasio i Kerum. On je objavio snimku s proslave te poruku: "Dragi prijatelji, hvala svima na čestitkama! Zdravi i veseli bili!"
