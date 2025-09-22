Večernji list
FOTO Maja Šuput pohvalila se rođendanskom tortom kakvu još niste vidjeli
Kraljica naše estrade, popularna pjevačica i uspješna poduzetnica, Maja Šuput, proslavila je svoj 46. rođendan!
Foto: Instagram
Svečanost je održana u društvu svojih najbližih – obitelji, prijatelja i suradnika.
Foto: Instagram
Među gostima našli su se i njezini kolege, a Sandi Cenov i Joško Čagalj Jole zabavili su prisutne svojim pjesmama.
Foto: Instagram
Maja je na svom Instagramu podijelila fotografiju slavljeničke torte, koja je sudeći po veličini, zasigurno bila jedan od glavnih ukrasa proslave.
Foto: Instagram
Osim toga, pjevačica je primila brojne čestitke i lijepe želje ispod svojih fotografija s proslave.
Foto: Instagram
U nastavku galerije pogledajte neke od najljepših trenutaka s ove nezaboravne proslave uspješne žene, kao i neke od njezinih najljepših fotografija!
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Promo
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram screenshot
Foto: Privatni album
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Instagram
Foto: Luka Čop
Foto: Instagram
Foto: IN Musica
Foto: IN Musica
Foto: IN Musica
Foto: IN Musica
Foto: IN Musica
