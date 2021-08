Nestanu li pčele s planeta Zemlje, čovjeku kao vrsti ostaje još oko četiri godine života – citat je kod kojeg mnogi kao autora stavljaju Alberta Einsteina, iako on to nije rekao, već jedan ugledni kanadski pčelar 40-ih godina prošlog stoljeća. No, mnogi se znanstvenici s time danas slažu jer s nestankom pčela prestaje oprašivanje, nestaju biljke, životinje, ljudi...