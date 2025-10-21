Podravkina Vegeta na Times Squareu u New Yorku

Vegeta, jedan od najpoznatijih hrvatskih brendova, ovih je dana zasjala na legendarnom Times Squareu u New Yorku - svjetskom središtu oglašavanja i mjestu gdje se predstavljaju vodeći globalni brendovi, priopćili su iz Podravke. Kažu kako ova aktivacija dodatno potvrđuje globalnu snagu i prepoznatljivost Vegete, brenda koji je tijekom više od 65 godina postao neizostavan dio kuhinja diljem svijeta. Prisutnost Vegete na Times Squareu simbolično odražava njezinu poziciju kao brenda koji spaja okuse, kulture i generacije te s ponosom nosi hrvatsku kvalitetu na međunarodnu scenu.

Kampanja Vegete na Times Squareu snažan je pokazatelj jačanja njezine prisutnosti na najvećem svjetskom tržištu te rezultat predanog rada i suradnje naših timova na tržištu i u sjedištu. Istovremeno, dodatno potvrđuje našu predanost strateškom cilju da Vegeta postane globalno prepoznatljiv brend - istaknuo je Krunoslav Bešvir, Podravkin glavni direktor za poslovne programe i direktor poslovnog programa Kulinarstvo. Podsjetimo, snažan iskorak na strana tržišta, nova ulaganja u Poljoprivredu i Farmaceutiku te daljnji razvoj prehrambenog portfelja i globalnih brendova poput Vegete – s ciljem nastavka profitabilnog rasta, jačanja tržišnih pozicija i stvaranja dodatne vrijednosti za sve dionike, uključujući potrošače, zaposlenike, dioničare i zajednicu, ključne su točke nedavno predstavljene nove Strategije poslovanja Grupe Podravka do 2030. godine.

Strategija se, tvrdi se, temelji na sveobuhvatnom pristupu razvoju – od rasta produktivnosti, prisutnosti i prepoznatljivosti brendova, daljnjih ulaganja u proizvodne kapacitete, osobito u poljoprivredi, digitalizacije i korištenja umjetne inteligencije, do jačanja domaće sirovinske baze i suradnje s kooperantima te snažnog fokusa na međunarodno širenje i konkurentnost. U segmentu Prehrane, Podravka tako planira dodatno jačati prisutnost i širenje brendova Vegeta, Lino, Lino Lada, Podravka, O'Plant i Zik Zak na razvijenim tržištima poput Njemačke, Austrije, Švicarske, SAD-a i Australije, istodobno nastavljajući čuvati snažne pozicije u Hrvatskoj i regiji. Vegeta, koja se već prodaje u više od 60 zemalja svijeta, u nadolazećem petogodišnjem razdoblju trebala bi se pozicionirati kao globalni brend kroz daljnju internacionalizaciju i širenje palete proizvoda.