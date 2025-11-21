Podravka dodijelila nove stipendije učenicima strukovnih zvanja

Podravka je dodijelila nove stipendije učenicima strukovnih zvanja. Naime, tvrtka kroz program „Male tajne velikih majstora Podravke“ pruža podršku učenicima strukovnih škola deficitarnih zvanja. Program stipendiranja učenika strukovnih zanimanja pokrenut je prošle školske godine, a troje stipendista već je započelo svoj profesionalni put u Podravki, navode iz tvrtke te dodaju kako je ukupno 31 učenik stekao status stipendista te će im kroz cijelu školsku godinu biti osigurana financijska podrška u iznosu od 1800 eura, isplaćenih u deset mjesečnih rata od 180 eura.

Program „Male tajne velikih majstora Podravke“, kako kažu iz tvrtke, namijenjen je učenicima koji se obrazuju za deficitarna zvanja poput prehrambenog i kemijskog tehničara, tehničara nutricionista, operatera za strojne obrade, tehničara za mehatroniku, elektroinstalatera, elektromehaničara i drugih zvanja važnih za tehnološke i proizvodne procese Podravke. Uz stipendiju, učenicima je omogućena stručna praksa tijekom školovanja i zaposlenje nakon završetka srednje škole. Uvođenje u posao provodi se uz podršku iskusnih mentora čime se mladima omogućuje sustavna izgradnja znanja i vještina potrebnih za rad u jednoj od najuspješnijih prehrambenih kompanija u regiji.

„Izuzetno smo ponosni što ovim programom pružamo podršku mladima na njihovom obrazovnom putu, ali i aktivno gradimo bazu budućih stručnjaka koji će svojim znanjem i vještinama doprinositi razvoju Podravke. Stipendijom 'Male tajne velikih majstora Podravke' želimo potaknuti interes za strukovna zvanja i osigurati kvalitetne kadrove u skladu s potrebama tržišta rada“, istaknula je Karmen Zadro, voditeljica projekta iz sektora Upravljanje ljudskim resursima.

„Vidjela sam natječaj za stipendiju na internetu, a rekao mi je i prijatelj koji se ranije prijavio. Važno mi je da se poslije mogu zaposliti u Podravki“, istaknula je Marta Felak, Koprivničanka koja se školuje za prehrambenu tehničarku u Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi u Varaždinu. Zorana Đurašević iz Duge Rijeke također se školuje za prehrambenu tehničarku u koprivničkoj Srednjoj školi: „Na natječaj sam se prijavila sa željom da steknem radne navike i imam zagarantiran posao, a kada sam saznala da sam jedna od nagrađenih, bila sam oduševljena“.

Matija Jakupić, učenik Obrtničke škole u Koprivnici iz Koprivničkih Bregi, smjer elektroinstalater dodao je: „Drugi učenici u školi, a i mentor ovdje u Podravki, gdje sam na praksi, rekli su mi za ovu stipendiju. Jako sam sretan što ću se zaposliti u Podravki sljedeće godine kad završim školu. Znam već i jednog prijatelja koji bi se htio prijaviti na sljedeći krug za dodjelu stipendija“. Denis Nemet iz Globočeca Ludbreškog učenik je Srednje škole Ludbreg željan stjecanja konkretnih znanja i vještina: „Veselim se stručnoj praksi u Podravki uz iskusnog mentora uz kojeg ću steći praktično znanje i naučiti posao. Također, sviđa mi se mogućnost zaposlenja u Podravki nakon škole“.