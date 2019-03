Podignute optužnice zbog utapljanja dječaka - djeca se bez nadzora kupala u 'divljoj rijeci'

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici podiglo je pred Općinskim sudom optužnicu protiv četvero hrvatskih državljana i trgovačkog društva zbog počinjenja teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti i prouzročenja smrti iz nehaja. Okrivljenu 39-godišnjakinju tereti se da je 15. travnja 2018. kao voditeljica gradskih bazena u Koprivnici dopustila da 23-godišnjakinja i 21-godišnjakinja obavljaju poslove animatorica na proslavi dječjeg rođendana temeljem ugovora o djelu redovitog studenta, bez da ih je prethodno osposobila za rad na siguran način.

Znala je, tvrde u DORH-u, da bazeni nemaju izrađenu procjenu rizika područja određenih za kupanje i da se zbog toga radi o visokorizičnom kupalištu, s povećanom opasnošću u dijelu zvanom "divlja rijeka" u rekreacijskom bazenu, gdje je protok vode pojačan, a dubina iznosi 133 centimetara. Upravo se na tom dijelu utopio sedmogodišnji dječak koji je s vršnjacima slavio rođendan. Voditeljica bazena, uz to, nije osigurala prisutnost zaposlenika osposobljenog za rad na siguran način.

Okrivljene animatorice tereti se da su protivno kućnom redu. prema kojem djeca u dobi do 10 godina ne smiju bez nadzora samostalno koristiti bazen, dogovorile s 39-godišnjim spasiocem da uključi "divlju rijeku", iako on prije toga nije provjerio jesu li djeca u bazenu u pratnji odraslih osoba. Animatorice u to vrijeme nisu bile uz djecu u bazenu, a niti uz bazen. Ostavile su ih, tvrde u DORH-u, bez stalnog nadzora.

VIDEO Stižu veće kazne za vozače