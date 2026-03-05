Hrvati se vraćaju kući: Polijetanje iz Dubaija kasnilo skoro sat i pol

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) organizirali su poseban let zrakoplova Croatia Airlines, kapaciteta 149 putnika, koji je preko Herakliona u Grčkoj upućen prema Dubaiju kako bi se iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prioritetno vratile najranjivije skupine hrvatskih državljana - djeca, bolesne osobe, trudnice i druge osobe u potrebi.

Zrakoplov @croatiaairlines, upućen u organizaciji @VladaRH i @MFA_Croatia sletio je u Dubai radi repatrijacije najranjivijih skupina hrvatskih državljana.

Neka im je sretan let za Domovinu. 🇭🇷 pic.twitter.com/YQsJpBjFKp — MFA Croatia (MVEP) (@MFA_Croatia) March 5, 2026

Poletio je iz Dubaija oko 19.51 sati po lokalnom vremenu, gotovo sat i pol kasnije od planiranog. U glavni grad trebao je sletjeti oko 23.40 sati po hrvatskom vremenu, no s obzirom na situaciju, očekuje se kašnjenje. Prema aktualnim podacima sustava Flightradara, zrakopov s ukupno 149 mjesta nalazi se na nebu iznad Saudijske Arabije.

Uz taj let, u četvrtak je iz Dubaija prema Zagrebu poletio i zrakoplov lokalnog prijevoznika, sa slijetanjem oko 13:30 sati. 'Tim je letom prevezeno 39 hrvatskih državljana, kao i putnici iz više drugih zemalja, među kojima su Nepal (13), Njemačka (11), Rumunjska (9), Poljska (9), Bosna i Hercegovina (4), Austrija (4), Srbija (4), Indija (4), Slovenija (3), Australija (3), Ujedinjeno Kraljevstvo (3), Francuska (2) i Sjedinjene Američke Države (2)', javljaju iz ministarstva.

Za četvrtak navečer i rano ujutro u petak, planirana su još dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika na relaciji Dubai-Zagreb, s polascima oko 1:30 i 2:00 sata po lokalnom vremenu. Ukupni kapacitet tih letova iznosi oko 300 mjesta. Vlada je, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu, spremna tijekom sljedećih dana poslati još tri zrakoplova iz Hrvatske kao dodatnu potporu repatrijaciji.

U suradnji s austrijskim vlastima osigurano je i 30 mjesta za hrvatske državljane u četvrtak na letu iz Rijada za Beč. Iz MVEP-a pritom ističu kako je Hrvatska jedina članica Europske unije koja je u ovim uvjetima ograničenog zračnog prometa uspjela ishoditi odobrenje za korištenje nacionalnih zrakoplova. Svi hrvatski državljani koji su se prijavili za repatrijaciju, a u međuvremenu su pronašli alternativni način povratka, pozvani su da o tome obavijeste najbliže hrvatsko veleposlanstvo ili konzulat, kako bi se oslobodila mjesta za osobe kojima je povratak najhitnije potreban. Vlada i MVEP, kako ističu, nastavljaju intenzivnu koordinaciju s prijevoznicima i međunarodnim partnerima kako bi osigurali što veći broj mogućnosti za povratak hrvatskih državljana.