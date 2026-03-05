Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LETE PREMA ZAGREBU

Hrvati se vraćaju kući: Polijetanje iz Dubaija kasnilo skoro sat i pol

Screenshot/X
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
05.03.2026.
u 19:51

Moguća su kašnjenja zbog ograničenja u zračnom prometu. Prema aktualnim podacima sustava Flightradar, zrakopov s ukupno 149 mjesta nalazio se na nebu iznad Saudijske Arabije

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) organizirali su poseban let zrakoplova Croatia Airlines, kapaciteta 149 putnika, koji je preko Herakliona u Grčkoj upućen prema Dubaiju kako bi se iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prioritetno vratile najranjivije skupine hrvatskih državljana - djeca, bolesne osobe, trudnice i druge osobe u potrebi.

Poletio je iz Dubaija oko 19.51 sati po lokalnom vremenu, gotovo sat i pol kasnije od planiranog. U glavni grad trebao je sletjeti oko 23.40 sati po hrvatskom vremenu, no s obzirom na situaciju, očekuje se kašnjenje. Prema aktualnim podacima sustava Flightradara, zrakopov s ukupno 149 mjesta nalazi se na nebu iznad Saudijske Arabije.

Uz taj let, u četvrtak je iz Dubaija prema Zagrebu poletio i zrakoplov lokalnog prijevoznika, sa slijetanjem oko 13:30 sati. 'Tim je letom prevezeno 39 hrvatskih državljana, kao i putnici iz više drugih zemalja, među kojima su Nepal (13), Njemačka (11), Rumunjska (9), Poljska (9), Bosna i Hercegovina (4), Austrija (4), Srbija (4), Indija (4), Slovenija (3), Australija (3), Ujedinjeno Kraljevstvo (3), Francuska (2) i Sjedinjene Američke Države (2)', javljaju iz ministarstva.

Za četvrtak navečer i rano ujutro u petak, planirana su još dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika na relaciji Dubai-Zagreb, s polascima oko 1:30 i 2:00 sata po lokalnom vremenu. Ukupni kapacitet tih letova iznosi oko 300 mjesta. Vlada je, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu, spremna tijekom sljedećih dana poslati još tri zrakoplova iz Hrvatske kao dodatnu potporu repatrijaciji.

U suradnji s austrijskim vlastima osigurano je i 30 mjesta za hrvatske državljane u četvrtak na letu iz Rijada za Beč. Iz MVEP-a pritom ističu kako je Hrvatska jedina članica Europske unije koja je u ovim uvjetima ograničenog zračnog prometa uspjela ishoditi odobrenje za korištenje nacionalnih zrakoplova.  Svi hrvatski državljani koji su se prijavili za repatrijaciju, a u međuvremenu su pronašli alternativni način povratka, pozvani su da o tome obavijeste najbliže hrvatsko veleposlanstvo ili konzulat, kako bi se oslobodila mjesta za osobe kojima je povratak najhitnije potreban. Vlada i MVEP, kako ističu, nastavljaju intenzivnu koordinaciju s prijevoznicima i međunarodnim partnerima kako bi osigurali što veći broj mogućnosti za povratak hrvatskih državljana.
Iranski dron pogodio Azerbajdžan, šire se uznemirujuće snimke. Pod raketnim napadom i Katar

Ključne riječi
MVEP evakuacija Dubai Hrvati Croatia Airlines

Komentara 3

Pogledaj Sve
KA
kamen3
20:25 05.03.2026.

Slovenija - Hrvatska 6:2,Crna Gora -Hrvatska 4:2,Srbija - Hrvatska 10:2 Ovo nisu rezultati u nekim sportovima.Ovo je odnos broja zrakoplova koje su zemlje u susjedsvu osigurale za repatrijaciju svojih građana i broja zrakoplova koje je do sada osigurala Hrvatska.Ovo je, osim što pokazuje organizacione sposobnosti vlada pojedinih država, pokazuje i rejting pojedinih država izvan EU u kojoj naši bespogovorni poslušnici malo bolje kotiraju.

Avatar Certilian
Certilian
20:39 05.03.2026.

tko nam vodi ministarstvo vansjkih poslova dobro je da uopće znamo di su nam ljudi... naravno ako se jave... kamoli da ih se dovede doma...

ŠS
Štap sa glavom
20:06 05.03.2026.

U redovnim situacijama avioni kasne a u ovakvim situacijama dobro je kada god stignu!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!