Iranci protiv Iranaca u Beču. Prvo komemoracija pa potom masovna tučnjava ispred Islamskog centra

Bečka policija, uključujući specijalne postrojbe Wega imale su u srijedu navečer pune ruke posla, nakon komemoracije za ubijenog iranskog vođu ajatolaha Alija Khameneija, održane od 17 do 20 sati u Islamskom centru “Imam Ali” u 21. bečkom stambenom okrugu Floridsdorf. Prema policijskom izvješću, objavljenom u četvrtak, komemoraciji je nazočilo više stotina osoba. Posjetitelji Islamskog centra su navodno napustili komemoraciju, nakon završetka posta, oko 20 sati. Istodobno se je ispred Centra, s druge strane ulice održavao policiji prijavljeni prosvjed Iranaca protiv iranskog režima.

Deseci ljudi prosvjedovalo je protiv još uvijek postojećeg režima u Iranu, tražeći promjenu vlasti. Neki ljudi, izašli s komemoracije, agresivno su pokušali prići prosvjednicima, ali ih je policija u tome uspjela spriječiti. Bio je to početak obračuna Iranaca protiv Iranaca Dok su unutar Centra sudionici na komemoraciji nosili iranske zastave i isticali fotografije Khameneija, prosvjednici su s druge strane izražavali nezadovoljstvo održavanjem komemorativnog skupa.

Oko 21 sat broj prosvjednika se je stalno smanjivao, te je velika policijska akcija okončana oko 21,30 sati. Samo nekoliko minuta potom, policija je već dobila nekoliko hitnih poziva da je došlo do eskalacije sukoba. Ovaj je put situacija izmakla kontroli. Prema navodima policije, oko 70-tak ljudi ponovno se je okupilo ispred Islamskog centra i međusobno se fizički obračunavalo. Nepoznate osobe bacale su metalne šipke prema okupljenima, a potom je izbila masovna tučnjava.

U sukobu su korištene i drvene letve, palice te drugi predmeti. Kako je u četvrtak priopćila Bečka policija dvije su osobe uhićene, zbog sumnje na pokušaj pružanja otpora službenim i agresivno ponašanje Jedna je osoba prijavljena zbog prijetnji, a podneseno je i 19 prijava zbog prometnih prekršaja. U masovnoj tučnjavi ozlijeđeno je ukupno devet osoba, od kojih je sedmero moralo biti hospitalizirano. Specijalne policijske snage Wega brzo su stavile situaciju pod kontrolu. Policija je utvrdila da je do masovne tučnjave došlo jer su se i sudionici komemoracije i prosvjednici vratili na mjesto događaja. Masovna tučnjava Iranaca protiv Iranaca ispred Islamskog centra “Imam Ali” u Floridsdorfu izazvala je veliko ogorčenje ne samo u Beču nego i cijeloj Austriji. Krajnje desna Slobodarska stranka Austrije (FPÖ) pozvala je nadlene organe austrijske vlasti na hitno zatvaranje Islamskog centra u Beču.