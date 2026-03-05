Naši Portali
OGROMNA ŠTETA

Hrvat u Austriji osumnjičen za dvije provale

austrijska policija
Frank Hoermann/DPA/PIXSELL
Autor
Snježana Herek
05.03.2026.
u 22:03

Prvo je kamenom oštetio ljekarnu, a potom i supermarket. List ističe, kako je policiji u međuvremenu uspjelo identificirati osumnjičenog i privesti ga na saslušanje

Kako u četvrtak navečer izvještava austrijski list “Heute” u Triebenu, u okrugu Liezen u austrijskoj pokrajini Štajerskoj, 43-godišnji hrvatski državljanin je osumnjičen da je u noći 4. veljače ove godine navodno počinio dvije provale, prouzročivši veliku materijalnu štetu. Prvo je kamenom oštetio ljekarnu, a potom i supermarket. List ističe, kako je policiji u međuvremenu uspjelo identificirati osumnjičenog i privesti ga na saslušanje.

Prema policijskom izvješću Hrvat, koji inače živi u gradu Liezenu je negdje između 2 i 3 sata rano ujutro 4. veljače nanio štetu na više poslovnih objekata. Prvo je kamenom za popločavanje ulica razbio izlog ljekarne, pokušavši tako provaliti u zgradu. Iako je izlog bio oštećen i staklo popucalo, to mu ipak nije pošlo za rukom. Potom se je udaljio do obližnjeg supermarketa, gdje je navodno također pokušao provaliti. Tamo je nogom udarao u klizna vatra, pokušavajući ih otvoriti. Ni ovaj pokušaj nije mu uspio, nakon čega je osumnjičeni pobjegao.

Nakon što je policija otkrila o kome se radi, privela je 43-godišnjeg Hrvata, koji je istražiteljima priznao počinjena djela, a time i prouzročenu materijalnu štetu. Njegovo objašnjenje je glasilo, da se te noći teško sjeća, jer je bio pijan. Točan iznos počinjene štete još se utvrđuje. Prema policijskom izvješću navodno se radi o pozamašnoj svoti. Policija je protiv Hrvata, koji je nakon saslušanja pušten na slobodu, podnijela kaznenu prijavu, navodi “Heute”.
