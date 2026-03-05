Naši Portali
DOSAD 536 STANOVA

U Zadru se gradi novih 100 POS-ovih stanova, a potencijalnih kupaca je preko tisuću. Erlić: 'Među vodećima smo u Hrvatskoj'

POS stanovi u Zadru
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
05.03.2026.
u 16:07

Prema konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje nalazi se, kako navode iz zadarske gradske uprave, ukupno 1153 potencijalni kupac

Gradonačelnik Zadra Šime Erlić i ravnatelj APN-a Dragan Hristov potpisali su u Zagrebu predugovor o gradnji POS stanova na Smiljevcu. “Drago mi je što smo potpisali ugovor o izgradnji POS stanova na Smiljevcu jer smo svjesni potrebe mladih obitelji i ljudi. Podsjećam kako je do sada po programu POS-a u Zadru izgrađeno ukupno 536 stanova što nas stavlja u sami vrh u Hrvatskoj. Odrađena je sva potrebna prethodna procedura, od otkupa čestica do građevinske dozvole za komunalnu infrastrukturu, i na Smiljevcu će se graditi 100-tinjak stanova. Sada je na APN-u izrada projektne dokumentacije, a Grad još mora prenijeti zemljište na APN i taj prijedlog bit će uskoro na Gradskom vijeću. ”, kazao je gradonačelnik Erlić.

Prema konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje nalazi se, kako navode iz gradske uprave, ukupno 1153 potencijalni kupac. Predugovor s APN-om odnosi se na međusobna prava i obveze u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji s ciljem da građanima omogući zadovoljavanje stambenih  potreba  i poboljšanje kvalitete  stanovanja izgradnjom  stambenih jedinica, uz mogućnost kupnje.

Grad Zadar riješio je imovinsko - pravne odnose za dijelove nekretnina koje čine obuhvat  izgradnje, a koje nisu  bile  u vlasništvu Grada Zadra,  izvršio parcelaciju  zemljišta, proveo  evidenciju u katastru i zemljišnim  knjigama te zatražio procjenu vrijednosti nekretnina koja se radi buduće izgradnje treba prenijeti u vlasništvo investitoru, odnosno  Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama. Za izgradnju komunalne infrastrukture (prometnica sa svom ostalom infrastrukturom) na navedenom području izdana je građevinska  dozvola 25. travnja 2025. godine - istakli su iz gradske uprave.
Ključne riječi
Šime Erlić APN Zadar pos stanovi

