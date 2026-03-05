U Zadru 300 pacijenata završilo radioterapijsko liječenje u u prvoj godini rada, najviše žena s tumorom dojke

„Svi smo bili zbunjeni, sve nam je bilo novo, ali krenuli smo. Od infrastrukture smo imali livadu i ogromnu želju i prije točno godinu dana u Zadru je zaživjela djelatnost radioterapije“, čulo se na tematskoj sjednici Stručnog vijeća Opće bolnice Zadar posvećenoj ovoj značajnoj obljetnici. U proteklih godinu dana na zadarskom linearnom akceleratoru zračenju je podvrgnuto gotovo 300 pacijenata, a odrađeno je, kako navode iz zadarske bolnice oko 4 600 frakcija. „Među njima najviše je bilo žena s tumorima dojke, njih 115. Prednjače još i karcinomi prostate te razna palijativna zračenja, a ozračeni su još i karcinomi rektuma, primarni tumori pluća, ginekološki tumori te primarni tumori mozga. Cilj nam je uvesti i nove tehnike zračenja, uvesti nova tumorska sijela, povećati broj stručnjaka, kako specijalista onkologije i radioterapije tako i magistara fizike i inženjera“, kazala je kako ističu iz OB Zadar, Vesna Telesmanić Dobrić, dr. med., voditeljica Odjela za onkologiju i nuklearnu medicinu.

Sada im slijedi edukacija za Deep Inspiration Breath Hold tehniku (DIBH), poznata i kao ozračivanje dojke u dubokom udahu.

Smanjuje se tako izloženost srca i pluća tijekom terapije lijeve dojke, a istovremeno se povećava preciznost zračenja. - Do pokretanja djelatnosti radioterapije u Općoj bolnici Zadar, radioterapijske usluge su bile dostupne samo u kliničkim bolnicama i kliničkim bolničkim centrima. Vrijednost linearnog akceleratora je 2.494.101,25 eura, a sredstva su osigurana kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti uz potporu Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva. Na isti su način osigurana i sredstva u iznosu od 473.750,00 eura za nabavku CT simulatora, neophodnog za funkcioniranje linearnog akceleratora. Kada pridodamo troškove uređenja bunkera i sve troškove dodatne opreme, vrijednost investicije penje se na 5 milijuna eura.

Zlatni standard su dva linearna akceleratora kako bi se, u slučaju kvara jednog, pacijenti odmah prebacili na drugi uređaj. Zadarska bolnica polako grabi i prema ovom cilju - ističu iz OB Zadar. „Ukupan iznos na računu Lige protiv raka Zadar u ovom trenutku je 426.227,54 eura. Tu smo još pribrojili pomoći koje su bile od strane općina i gradova. Bolnica je izradila ukupnu projektnu dokumentaciju, dobila sve suglasnosti, napravila elaborate za drugi bunker, raspisali smo natječaj i sklopili ugovor s izvođačem radova. U narednih desetak dana uvodimo stručni nadzor, a radovi bi trebali započeti krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca.

Ukupna vrijednost ugovora za drugi bunker, govorimo samo o izgradnji, je 1.134.952,63 eura. Razlika je oko 700 tisuća eura, što će bolnica osigurati iz vlastitih sredstava. Dakle, iz vlastitih ćemo prihoda pokriti ovu razliku. Naravno, uspijemo li dobiti još neke donacije bilo od lokalne ili regionalne samouprave, to će nam pomoći“, kazao je zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, Boško Katić.

- Iz Opće bolnice Zadar stiže i hvalevrijedan primjer kolegijalnosti i istinskog shvaćanja šireg interesa bolnice. Naš Tim za intervencijsku kardiologiju dobitnik je nagrade Grada Zadra. Plaketu su zadržali za trajnu uspomenu, ali su se odrekli novčane nagrade u iznosu od 4.326,00 eura.

Tim za intervencijsku kardiologiju, na čelu s prof. prim. dr. sc. Draženom Zekanovićem, dr. med., sredstva je preusmjerio na račun Lige protiv raka Zadar u korist izgradnje bunkera za drugi linearni akcelerator. Složno idemo prema cilju, a on je jasan: s dva linearna akceleratora, a u perspektivi i radiokirurškim uređajem, stvoriti uvjete za razvoj onkološkog centra u Zadru i tako omogućiti razinu skrbi kakvu danas imaju samo najveći centri u Hrvatskoj - zaključili su.