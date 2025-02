Početak suđenja odgođen jer je Stjepan Kožić nedolazak na sud ispričao respiratornim problemima

Respiratorni problemi razlog je zbog kojeg je odgođen početak suđenja Stjepanu Kožiću, županu Zagrebačke županije kojeg USKOK tereti za zloporabu položaja. Optužnica je protiv njega podignuta u siječnju 2023., pravomoćna je postala u rujnu 2023., no kako je Kožić imao ozbiljnih problema sa zdravljem početak suđenja je odgađan. Njegovi problemi sa zdravljem su bili razlog i zašto je postupak protiv njegove suokrivljenice Mirjane Oštrec Bosek razdvojen, no na koncu se i ona razboljela, pa ni njoj lani suđenje zbog toga nije počelo. Kako se Kožić sada ispričao bolešću, ročište na zagrebačkom Županijskom sudu, a time i početak suđenja odgođeni su za travanj.

Prema optužnici, Kožić se tereti da je točno neutvrđenog dana početkom siječnja 2020. tražio od Mirjane Oštrec Bosek, tadašnje pročelnice Ureda župana da na račun troška reprezentacije Županije organizira i plati dostavu hrane i pića u jednu zagrebačku bolnicu. Htio je počastiti medicinsko osoblje nakon što je otpušten iz bolnice. Pročelnica ga je poslušala, te je navodi USKOK, vlastoručno potpisala narudžbenicu za hranu i piće, koje je koštalo 5.250 kuna. Prema optužnici, nakon što je zaprimila račun, vlastoručno je potpisala i naredbu računovodstvu da se navedeni iznos isplati. No, na poleđini računa napisala je i na što se to odnosi, iako je znala da se događaj koji je navela nije dogodio, kao i to da trošak nije napravljen u službene svrhe. Kožić se tereti da je, kako bi prikrio da je neosnovano raspolagao novcem Županije, tijekom izvida potpisao i službenim pečatom ovjerio podnesak Županije u kojem je navedeno da se i trošak odnosi na ručak organiziran u sklopu priprema jednog projekta. Potom je podnesak dostavio USKOK-u, iako je znao da navedeno ne odgovara istini.

Istraga je protiv Kožića pokrenuta u listopadu 2021., a Kožić je nakon što se doznalo za njegove pravne probleme, medijima kazao da cijeli "niz godina svoj posao obavlja časno te da će nevinost dokazati na sudu". Tada je u priopćenju tvrdio i da nije točno da mu je policija radila pretragu kuće zbog tih sumnji, već je naveo da se sam javio policiji, dao iskaz te se u nastavku istrage branio sa slobode, jer tužiteljevo nije ni tražilo, nakon što je dao iskaz, da mu se odredi istražni zatvor. Višegodišnji je zagrebački župan, od 2001., na početku bio je u HSS-u, 2018. osnovao je "Stjepan Kožić - nezavisna lista kojoj je na čelu.

