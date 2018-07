“Početak novog zajedništva Hrvata u cijelom svijetu”

Pobjeda generacije, pobjeda za pamćenje, pregažena Engleska i apsolutno nepojmljiva euforija zahvatila je Hrvatsku. No, kako je naša zemlja već odavno poznata po svojoj ogromnoj dijaspori, plasman reprezentacija u finale rasplakao je i oduševio navijače diljem svijeta. I to od BiH, preko Slovenije i Srbije, preko Njemačke i Austrije, sve do SAD-a i Australije. Podrška je hrvatskoj momčadi stizala sa svih strana, a poseban je slučaj Subotica gdje su vojvođanski Hrvati organizirali prvo javno i skupno navijanje u tom gradu.

– Vojvođanski Hrvati su u krugu obitelji, kod prijatelja ili u domu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini u Subotici uvijek navijali, bili uz vatrene i pokazivali svoje vatreno srce. Uspjeh reprezentacije osobno doživljavam kao početak novog zajedništva hrvatskog naroda u cjelini i nadam se da neće trajati samo do završetka Svjetskog prvenstva u Rusiji – rekao je hrvatski novinar Zlatko Ifković koji živi u Vojvodini.

Hrvati u Sloveniji slavili su u prostorima svojih udruga u Lendavi, Ljubljani, Mariboru... I velik broj Slovenaca bio je uz ognjene, kako oni nazivaju vatrene.

– Slali smo si poruke ohrabrenja i čestitke, a bilo je bučno skoro kao i u Hrvatskoj – kaže Đanino Kutnjak, predsjednik HKD-a Lendava. – Prvo Svjetsko prvenstvo koje sam odgledao bilo je 1970. u Meksiku i nikad nisam mislio da bismo i mi mogli biti u finalu jer je ono uvijek bilo rezervirano za Brazilce, Nijemce, Argentince... Svi smo ushićeni. U Ljubljani su čak letjele rakete! – dodaje Kutnjak.

Bosnu i Hercegovinu zatresla je posebna atmosfera.

“Da vidiš kakvo je pod Platanima u Trebinju. Navija se kao da je Markov trg”, poruka koju je Večernjakovu novinaru preko Vibera poslala jedna kolegica koja je svjedočila kako se Srbi masovno raduju zbog uspjeha vatrenih u tome hercegovačkome gradu nadomak Dubrovnika. Na brojnim YouTube snimkama iz Sarajeva vidi se kako se svaki pogodak, potez nogometaša Hrvatske od većinskih Bošnjaka doživljavao kao da se za finale bore bosanskohercegovački zmajevi.

[video: 25817 / Slavlje u Karlovcu]

Vatrene su pratili i u obje Amerike, posebno u hrvatskim centrima, od Kanade, preko SAD-a do čitave Latinske Amerike gdje živi jako puno Hrvata koji su u ekstazi pratili kako Perišić i Mandžukić vode Hrvatsku u finale. Najveći broj hrvatskih navijača iz Njemačke, Austrije i Švicarske utakmicu je pratio na otvorenom, u navijačkim zonama po njemačkim gradovima ili u većim hrvatskim okupljalištima, po kafićima i u sportskim klubovima.

Foto: NU Hrvatska riječ

Vojvođanski Hrvati glasno pozivaju na zajedništvo

Pobjedu Hrvatske nad Engleskom proslavili su i vojvođanski Hrvati, i to je prvi put da su tamošnji Hrvati organizirali skupno i javno navijanje. Velik broj njih u srijedu na večer okupio se u Hrvatskom kulturnom centru “Bunjevačko kolo” u Subotici, gdje su pratili vatrene u njihovoj povijesnoj pobjedi nad Engleskom i plasmanu u finale SP-a u Rusiji.

– Jedan narod, jedno srce, jedna Hrvatska – kažu vojvođanski Hrvati i pozivaju na zajedništvo. (ibe)

Foto: Stojan Lasić

Bosna i Hercegovina oduševljena zbog svojih momaka

Zvona s crkava u Bugojnu, Širokom Brijegu... i brojnim drugim sredinama snažno su u srijedu navečer zazvonila ispremiješana sa zvukovima sirena, slavlja, plača i do neba prenijela slavlje u Bosni i Hercegovini nakon pobjede vatrenih, a od nedjelje možda i “zlatnih”. Od Dalićeva Livna, Lovrenove Kraljeve Sutjeske, do Kovačićeve Kotor Varoši, Ćorlukina Modrana kod Dervente ili Jedvajeva Mostara... sve je vrvjelo bakljama, pjesmom i navijanjem. (zk)

Foto: DPA/PIXSELL

Policija rekla “nema pirotehnike”, ali sad baš...

Hrvati iz Stuttgarta pobjedu Hrvatske u najvećem su broju (procjene se kreću na oko 10 tisuća) proslavili u fan zoni u Theodor-Heuss-Straße u Stuttgartu. Unatoč upozorenjima njemačke policije hrvatskim navijačima da ne koriste pirotehnička sredstva, bengalke i petarde, malo tko se toga pridržavao. Srećom, njemačka policija je bila uviđavna. A Hrvati su na više sati “okupirali” Theodor-Heuss-Straße koje je bilo glavno mjesto hrvatskog slavlja. (sp)

Foto: HKC Chicago

Amerika ne voli “soccer”. Osim kad igraju Hrvati

Vatreni su iskoristili priliku da Hrvatsku promoviraju diljem svijeta. I dok su u SAD-u popularniji američki nogomet, košarka i bejzbol, a nogomet je daleko ispod po popularnosti u toj zemlji, Svjetsko prvenstvo ipak budi interes i Amerikanaca. A glas o vatrenima najbolje im mogu pronijeti ljudi iz Hrvatskog kulturnog centra u Chicagu koji su razdragano gledali kako Engleska pada pod naletom one male i simpatične zemlje na Jadranu. (db)

Foto: Privatni album

Bavarski su pivari zbog Hrvata zadovoljno trljali ruke

U glavnom gradu Bavarske, u Münchenu, najveći broj hrvatskih navijača, njih više od 10 tisuća, pobjedu svoje momčadi gledalo je u fan zoni u Theresienhöhe. Ostali navijači su utakmicu gledali po brojnim hrvatskim okupljalištima, hrvatskim klubovima, ali i u fan zonama velikih bavarskih pivnica. U jednoj od njih, u Hacker-Pschorr Bräuhaus u Münchenu pobjedu Hrvatske slavili su uz ispijanje hektolitara poznatog bavarskog piva. (sp)

Foto: Privatni album

“U boj, u boj” i “Mi Hrvati” postaju dio bečke škole

Najveći broj Hrvata u Beču pobjedu Hrvatske proslavio je na Ottakringer Straße. Austrijski mediji navode brojku od sedam tisuća navijača koji su uzvikivali “Mi Hrvati“, “U boj, u boj”... te pjevali hrvatske pjesme.

Austrija se možda nije kvalificirala na Svjetsko prvenstvo, ali tamošnji su Hrvati imali za koga navijati posljednjih mjesec dana. Austrijski su Hrvati tako oduševljeno stajali uz vatrene u svakoj utakmici. (sp)

Foto: Reuters/PIXSELL

Zaista globalno: U Španjolskoj slavio američki Hrvat

Hrvatska dijaspora živi u svim kutovima svijeta. U španjolskoj Pamploni 24-godišnja Amerikanka Emily Card ljubila je svog dvije godine starijeg dečka Brada Boulaya koji je slavio veliku pobjedu Hrvatske. On je također Amerikanac, a naša mu je reprezentacija na srcu jer mu je baka bila Hrvatica. Za Hrvatsku je par navijao tijekom proslave San Fermin koja se u Pamploni tradicionalno obilježava od 6. do 14. srpnja. (db)

Foto: Privatni album

I u Argentini djeca i mladi navijaju za Modrićeve kockaste

Djeca iz Buenos Airesa koja pohađaju Malu školu hrvatskog jezika i društvo mladih također su oduševljeno popratila vatrene i navijala iz sveg glasa. Svi oni pripadaju hrvatskom središtu sv. Nikole Tavelića iz tog grada. Svaku utakmicu navijali su na istom mjestu gdje su osjećali naročito zajedništvo. Ove nedjelje također će se okupiti na tom mjestu kako bi vidjeli hoće li Hrvatska postati Svjetski prvak. Za vatrene se navija i u Južnoj Americi. (sh)