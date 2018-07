Dalić pozvao Ćiru i brončane iz '98. na finale: Spremni smo za naslov

Izbornik Zlatko Dalić na finale u Moskvu pozvao je legendarnu generaciju vatrenih iz 1998. te trenera svih trenera Ćiru Blaževića.

– U igračima i meni probudio se inat. Ma, oni su jači od mene u glavi, oni mene guraju – rekao je za Novu TV Dalić pa dodao:

– Srce mi je kao Moskva. Ako Bog da, donijet ćemo taj naslov u Hrvatsku. Imamo priliku i sve ćemo dati da to tako bude, to je jedna prilika. Što god da bude, mi moramo biti ponosni na ovo što smo napravili, biti dostojanstveni u svakom trenutku, biti ponizni. Moramo gurati svoj put, u to vjerovati. Bit će nekih loših situacija, ali čovjek mora ostati hrabar i vjerovati u to.

– Bit će teško, ali možemo osvojiti naslov, spremni smo – kaže Dalić i dodaje:

- Stalno sam govorio da mi svi skupa u Hrvatskoj 20 godina živimo u sjeni vatrenih. I zasluženo. Oni su napravili sjajan uspjeh za Hrvatsku kad je bilo najpotrebnije, kad se stvarala država, i oni su bili treći na svijetu i nakon toga je cijeli svijet znao za Hrvatsku

- Mi smo ih sad pretekli i neka im ne bude žao i moja želja i želja svih igrača je da svi vatreni koji mogu budu naši gosti na finalu u Moskvi, naravno da budu sa šefom Ćirom tu. Da dođu, da nas podrže. Hrvatska mora biti zajedno. Njima svaka čast, njihovu uspjehu, ali ovim dečkima još veća čast i slava jer su napravili vrhunsku stvar i mi bismo htjeli da se u nedjelju radujemo svi skupa s njima - istaknuo je hrvatski izbornik.

- Hrvatska je postala hit u svijetu zahvaljujući nogometu. Ugledajte se na nogometaše i Hrvatska neće biti u nikakvim problemima - rekao je Zlatko Dalić i zaključio:

- Mi ćemo se boriti i dati sve od sebe, a onda kako bude. I kad smo pošli, rekao sam da ne mogu obećati finale, ali mogu borbu, karakter, želju, i to smo pokazali!

