Dalić zavapio pred cijelim svijetom: Mi nemamo adekvatne uvjete!

Pred hrvatskim nogometašima je finale Svjetskog prvenstva u Rusiji. U nedjelju u 17 sati vatreni će odmjeriti snage s Francuzima.

Sinoć su naši dečki odigrali sjajnu utakmicu i nakon produžetaka slavili protiv Engleske s 2:1, a već dan kasnije Zlatko Dalić održat će konferenciju za novinare.

Hrvatski izbornik osvrnut će se na jučerašnji susret te najaviti ono što nas očekuje u narednim danima...

- Mi smo imali strašan motiv da se plasiramo u finale i da razveselimo naciju. Imali smo četiri prijateljske utakmice, koje su bile izvrsno iskustvo, gdje smo ispravili neke greške. Rekao sam neke stvari nisu dobre i da to treba popraviti pa su te utakmice izazvale i velike polemike u medijima, rekao je Dalić.

Vatreni su ušli u povijest ovim rezultatom.

- S ovim finalom mi smo definitivno ušli u povijest kao najmanja država uz Urugvaj koja je ušla. Kad pogledamo uvjete koje imamo, mi smo svjetski fenomen, rekao je Dalić pa zavapio:

- Nas uskoro očekuje utakmica Lige nacija protiv Engleske, a mi nemamo gdje igrati, nemamo adekvatan teren za igranje takve utakmice. Ali zato imamo igrače koji igraju sa srcem. Ovo je veliki rezultat, jedan od najvećih uspjeha naše države.

Francuske novinare zanimalo je njegovo mišljenje o protivniku u finalu.

- Ovo je finale i tu su dvije najbolje momčadi na SP-u koje su ovdje stigle zasluženo. Ovo će biti najteži protivnik za nas. Pokazali su jedan drugačiji stil, imali su prednost, znali su se odlično braniti, a cijelo vrijeme su opasni iz kontre. Teško je to čuvati jer Francuska ima brze igrače.

Dalić je dobio pitanje o Perišićevoj formi.

- Perišić je sinoć dao gol i nakon toga je bio drugi igrač. Nedostajalo mu je samopouzdanja, rekao sam da ćemo uz pravog Perišića biti svjetski prvaci, još nije pravi, ali možda je razlog što tražim da radi puno posla u defanzivi. Puno se troši i onda nema snage prema naprijed, ali dogovorili smo da se vraća pomagati lijevom i desnom braniču. On to sjajno radi, i to je razlog da nije na razini prema naprijed. Sad je pun sampozuzdanja i bit će pravi u finalu.

Otkrio je i kako je bilo nakon sinoćnje pobjede.

- Normalno da su se malo opustili jučer, da su dečki malo proslavili. Ja ne radim nikakvu kontrolu, oni najbolje znaju što je dobro za njih.