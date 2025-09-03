Fališ! u Šibeniku osigurava specijalna policija, Šibenčani masovno došli na otvaranje

Na tvrđavi Barone u tijeku je otvorenje 13. Izdanja Festivala ljevice i alternative Fališ!, zbog kojeg proteklih dana ratni veterani, okupljeni iz 13. postrojbi branitelja iz Domovinskog rata, pritišću Grad Šibenik da prestane sa sufinanciranjem programa festivala koji, kako tvrde, vrijeđa branitelje i ponižava vjernike. Nakon što su na press konferenciji prije dva dana kazali kako bi mogli doći na festival, sugerirajući time da bi na Fališ!-u mogli gledati benkovački scenarij, kada su prosvjedi braniteljskih skupina popratili otvaranje festivala "Nosi se", na prilazima tvrđavi Barone te pred ulazom su jake snage osiguranja, tu su i pripadnici specijalne policije. Zasad nema incidenata niti prosvjeda.

Otvorenje FALIŠ!-a Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Grad nije samo nakupina građevina već Civilizacijska stečevina u kojoj se svi trebamo ugodno osjećati - kazao je direktor programa Branko Sekulić i otvorio festival.

Glumac Leon Lučev, koji je prije nekoliko dana na Facebooku napisao da kao branitelj daje punu podršku “Fališu”, na pitanje o svjetlima bačenima na festival u proteklim tjednima, istaknuo je da festival traje 13 godina, kvalitetnog je sadržaja, da je visoko posjećen i zadnjih 13 godina dio Šibenika. - Bitno je da smo večeras svi ovdje, ovdje nema lijevo i desno, gore, dolje... Ovdje su građani grada Šibenika koji zajedno žele podržati ono što vjeruju da je vrijedno, rekao je Lučev.

Vezano za nagađanja o njegovom ratnom putu, Lučev je istaknuo: - Ja sam nekoliko puta napisao što mislim, nemam vremena ni potrebe baviti se reakcijama, ono što napišem iza toga stojim, ono što sam napisao, to je provjerljivo.