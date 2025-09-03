Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NAPETO OTVORENJE

Fališ! u Šibeniku osigurava specijalna policija, Šibenčani masovno došli na otvaranje

Screenshot
Autor
Dea Redžić
03.09.2025.
u 20:44

Grad nije samo nakupina građevina već Civilizacijska stečevina u kojoj se svi trebamo ugodno osjećati - kazao je direktor programa Branko Sekulić i otvorio festival.

Na tvrđavi Barone u tijeku je otvorenje 13. Izdanja Festivala ljevice i alternative Fališ!, zbog kojeg proteklih dana ratni veterani, okupljeni iz 13. postrojbi branitelja iz Domovinskog rata, pritišću Grad Šibenik da prestane sa sufinanciranjem programa festivala koji, kako tvrde, vrijeđa branitelje i ponižava vjernike. Nakon što su na press konferenciji prije dva dana kazali kako bi mogli doći na festival, sugerirajući time da bi na Fališ!-u mogli gledati benkovački scenarij, kada su prosvjedi braniteljskih skupina popratili otvaranje festivala "Nosi se", na prilazima tvrđavi Barone te pred ulazom su jake snage osiguranja, tu su i pripadnici specijalne policije. Zasad nema incidenata niti prosvjeda.

Otvorenje FALIŠ!-a

Grad nije samo nakupina građevina već Civilizacijska stečevina u kojoj se svi trebamo ugodno osjećati - kazao je direktor programa Branko Sekulić i otvorio festival.

Glumac Leon Lučev, koji je prije nekoliko dana na Facebooku napisao da kao branitelj daje punu podršku “Fališu”, na pitanje o svjetlima bačenima na festival u proteklim tjednima, istaknuo je da festival traje 13 godina, kvalitetnog je sadržaja, da je visoko posjećen i zadnjih 13 godina dio Šibenika. - Bitno je da smo večeras svi ovdje, ovdje nema lijevo i desno, gore, dolje... Ovdje su građani grada Šibenika koji zajedno žele podržati ono što vjeruju da je vrijedno, rekao je Lučev.

Vezano za nagađanja o njegovom ratnom putu, Lučev je istaknuo: - Ja sam nekoliko puta napisao što mislim, nemam vremena ni potrebe baviti se reakcijama, ono što napišem iza toga stojim, ono što sam napisao, to je provjerljivo.
Ključne riječi
Šibenik FALIŠ

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još