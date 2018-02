Pobjegao policiji pa ga našli mrtvog u nepristupačnoj šumi

Mladić (22), koji je 8. veljače pobjegao policiji, nađen je mrtav na nepristupačnom šumskom terenu Lokve, priopćila je PU primorsko goranska.

Tijelo su našli pripadnici Specijalne policije koji su sudjelovali u potrazi, a kako je tijelo nađeno na izrazito nepristupačnom terenu, izvlačenje je trajalo satima. Nakon toga obavljen je očevid, a tijelo 22-godišnjaka prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije te utvrđivanja vremena i uzroka smrti.

A cijela priča s tragičnim završetkom, kako je priopćila policija, počela je 8. veljače u 23.30 kada je policija na naplatnim kućicama u Lučicama kraj Delnica pokušala zaustaviti 22-godišnjaka. No on se oglušio na svjetlosne znakove da stane, te je produžio vožnju. Dovezao se do Špićunaka, gdje je ostavio vozilo u kojem je bilo troje putnika, dok je on nastavio dalje pješke. Policijska patrola uskoro je došla do vozila, našla mladićeve suputnike te ustanovila da njega nema.

U policiji kažu da su u više navrata obilazili to područje, no 22-godišnjak je nestao bez traga. Njegov nestanak prijavljen je sljedećeg dana nakon čega je organizirana potraga u kojoj su sudjelovali i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Potraga je zbog maraka prekinuta 9. veljače, a nastavljena 10. veljače u jutarnjim satima. U potragu su bili uključeni i pripadnici Specijalne policije koji su tijelo nesretnog mladića i našli.

Što je bio razlog da je bježeći policiji pobjegao u smrt, trebalo bi se utvrditi istragom, odnosno razgovorima s njegovim prijateljima i rodbinom.