Pobjeda nad rakom pravi je izazov za Europu

Ovo nisu nagađanja. To su činjenice. Prema nedavnim podacima, oko 40 posto vrsta raka u Europi može se spriječiti. Taj broj trebao bi nas šokirati. No iz godine u godinu ljudi i dalje zapinju u nedostacima sustava koji su prespori, previše nepravedni ili previše fragmentirani da bi ostvarili taj potencijal. Svakog 4. veljače Europa obilježava Svjetski dan borbe protiv raka. Više od običnog datuma u kalendaru, to je kolektivni trenutak istine, prilika da se pogleda koliko smo daleko stigli i koliko još moramo ići. U 2026., dok se Europa suočava s demografskim promjenama i rastućim pritiskom na sustave javnog zdravstva, borba protiv raka ostaje odlučujući test naše političke odgovornosti.

Unatoč napretku, i dalje postoje velike razlike među državama članicama. Nejednakosti i dalje postoje u pristupu ranom otkrivanju, kvalitetnom liječenju i dugotrajnoj skrbi. Potrebne su godine da bi napredak u istraživanju postao uobičajena praksa. Ljudi koji su pobijedili rak suočavaju se i dalje s nepotrebnim preprekama na poslu, u javnom životu i u zdravstvenim sustavima koji nisu u potpunosti prilagođeni njihovim potrebama. Klub zastupnika EPP-a razumije ove izazove i stoga smo već djelovali. Za nas borba protiv raka nikada nije bila samo slogan.

To je dugoročni politički prioritet utemeljen na jednostavnom uvjerenju da svaki europski građanin, bez obzira na to gdje živi ili koliko zarađuje, zaslužuje pristup prevenciji, ranoj dijagnozi i visokokvalitetnoj skrbi. To uvjerenje vodilo je naš rad u Posebnom odboru Europskog parlamenta za borbu protiv raka (BECA). Taj odbor nije bio samo forum za raspravu već i mjesto gdje smo oblikovali europske politike i predlagali rješenja. Slušali smo pacijente, njegovatelje, liječnike, istraživače i predstavnike nacionalnih vlasti. Suočili smo se s neugodnim istinama o razlikama u skrbi i nedostacima u prevenciji. Te smo uvide pretvorili u politiku i danas se naša predanost nastavlja u Odboru za javno zdravlje Europskog parlamenta (SANT).

Jedan od naših glavnih prioriteta je prevencija. Dosljedno se zalažemo za snažnije djelovanje u vezi sa zdravom prehranom, tjelesnom aktivnošću i čimbenicima rizika iz okoliša. Prevencija možda ne donosi trenutačne rezultate, ali s vremenom spašava živote. Rano otkrivanje drugi je temelj. Testiranje spašava živote, ali samo ako je dostupno svima. Radili smo na proširenju i modernizaciji preporuka EU za probir (screening), na promicanju novih tehnologija i osiguravanju da ti programi dopru do ugroženih i teško dostupnih populacija. Previše vrsta raka još se uvijek dijagnosticira prekasno, ne zbog medicinskog neuspjeha, već zbog sporosti zdravstvenih sustava.

Klub zastupnika EPP-a također snažno zagovara ulaganje u inovacije i istraživanje. Europa ima ponajbolje svjetske znanstvenike i liječnike, no prečesto su njihova otkrića izvan dosega pacijenata. Zato smo pozvali na bolju koordinaciju istraživanja raka, pametnije korištenje zdravstvenih podataka i brži pristup inovativnim terapijama, uvijek stavljajući sigurnost pacijenata na prvo mjesto. Inovativni lijekovi za liječenje raka moraju biti dostupni europskim građanima bez obzira na to gdje u Europskoj uniji žive.

Borba protiv nejednakosti ključna je za naš pristup. Dijagnoza raka ne bi trebala ovisiti o vašemu mjestu stanovanja. Rad našeg odbora pokazao je da se stope preživljavanja mogu dramatično razlikovati između država članica i unutar njih. Dosljedno se zalažemo za jaču europsku suradnju u zdravstvu poštujući nacionalne nadležnosti, a istovremeno prepoznajući da solidarnost spašava živote. Od prekogranične zdravstvene zaštite do zajedničke nabave lijekova i dijeljenja najboljih praksi, Europa je jača kada djeluje zajedno.

Jednako važno, inzistirali smo na tome da pacijente i preživjele stavimo u središte politike. Rak nije samo medicinsko stanje već je i iskustvo koje mijenja život. Kvaliteta života, mentalno zdravlje i rehabilitacija nisu sporedni. Oni su od bitne važnosti. Pobjeda nad rakom ne smije predstavljati život s trajnom diskriminacijom. Zato se zalažemo za uvođenje prava na zaborav za osobe koje su preboljele rak. Nitko ne smije biti diskriminiran zato što je bolovao od raka, a nažalost to je realnost s kojom se pacijenti svakodnevno suočavaju, osobito kod ugovaranja kredita ili polica osiguranja.

Svjetski dan borbe protiv raka 2026. ne bi trebao biti samo trenutak osvješćivanja već i trenutak preuzimanja odgovornosti. Obveze koje smo preuzeli moraju ići dalje od naslova u medijima i komemoracija. Ostajemo predani Europi koja štiti prevencijom, inovacijama i pravednošću. U borbi protiv raka ne možemo si priuštiti pauzu. To je zajednička europska misija, koja zahtijeva hrabrost i dosljednost. Zaista, što kad bi se gotovo polovina slučajeva raka mogla spriječiti? Odgovor je jasan. Djelujemo zajedno.