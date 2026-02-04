Naši Portali
ENERGETSKO POVEZIVANJE REGIJE

BiH i Hrvatska pred potpisom sporazuma o plinskoj interkonekciji

Omišalj: LNG terminal na Krku
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/5
Autor
Zoran Vitas
04.02.2026.
u 17:51

Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije BiH, rekao je da je pitanje cijene plina izravno povezano s izgradnjom Južne plinske interkonekcije, koja bi omogućila Federaciji BiH da bira dobavljače i izbjegne potpunu zavisnost od ruskog plina

Bosna i Hercegovina i Hrvatska uskoro bi trebale potpisati međudržavni sporazum o plinskoj Južnoj interkonekciji kojom bi se plinska mreža BiH spojila s hrvatskom, odnosno s LNG terminalom na Krku. - Već smo započeli proceduru potpisivanja međunarodnog sporazuma između BiH i Hrvatske. Plan je da se u travnju u Dubrovniku potpiše sporazum i da se ovaj projekt konačno i formalno pokrene, rekao je Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije BiH.

U emisiji Plenum Federalne TV u kojoj je nastupio Lakić je ekstenzivno govorio o opskrbi plina u susjednoj državi te o planovima za gradnju Južne interkonekcije. Naglašava da je pitanje cijene plina izravno povezano s izgradnjom Južne plinske interkonekcije, koja bi omogućila Federaciji BiH da bira dobavljače i izbjegne potpunu zavisnost od ruskog plina. - Da imamo Južnu interkonekciju ili bilo koji drugi dovod plina, a ne samo ovaj iz Rusije, imali bismo mogućnost izbora i kupovali bismo plin po povoljnijoj cijeni. Sada smo u situaciji da moramo prihvatiti ono što nam Gazprom ponudi, rekao je Lakić.

Naime, posljednje povećanje cijene plina u Federaciji BiH bilo neminovno zbog nove cijene koju je dostavio ruski Gazprom. Ministar navodi da je u posljednjim tjednima došlo do zaokreta u implementaciji projekta Južne interkonekcije, te da se odustaje od modela u kojem bi isključivi ulagač bila javna tvrtka BH Gas. - Došli smo u situaciju da se politički nismo mogli dogovoriti da ovaj projekt implementira BH Gas, te smo dobili ponudu da se u realizaciju uključi američki investitor. Prednost ovog modela je što ćemo projekt završiti mnogo brže, pojasnio je. Govoreći o pismu namjere američkog ulagača, Lakić pojašnjava da planirana izgradnja tri plinske elektrane nije bila zahtjev ulagača, već strateška odluka ministarstva. - Ako nemamo velike potrošače plina, nema tko plaćati infrastrukturni projekt, a to bi na kraju palo na teret građana, objasnio je. Ministar ističe da bi veliki potrošači omogućili povoljnije uvjete nabavke plina. - Ako osiguramo velike potrošače, poput plinskih elektrana, automatski zakupljujemo veće količine plina i dobivamo nižu cijenu. To je bio naš osnovni cilj, naglasio je.
Ključne riječi
LNG terminal Krk Južna interkonekcija Hrvatska Bosna i Hercegovina plin

