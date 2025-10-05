Pljuskovi, snijeg i olujni vjetrovi: Dijelovi Hrvatske danas su u 'crvenom', evo što nas čeka u novom tjednu

Kako javllja DHMZ danas se očekuje promjenljivo do pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Mjestimice će pasti obilna oborina, a na Jadranu su lokalno mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U Gorskoj Hrvatskoj očekuje se snijeg, moguće je stvaranje snježnog pokrivača.

U unutrašnjosti će prolazno zapuhati umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na moru će jako i olujno jugo, najprije na sjeveru, naglo okretati na buru, a podno Velebita do sredine dana mogući su orkanski udari. Poslijepodne se očekuje postupno smirivanje i djelomično razvedravanje, najprije na zapadu. Temperatura zraka kretat će se od 10 do 14 °C na kopnu, u gorju popodne osjetno niža, a na moru između 15 i 19 °C.

Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom. Uz više oblaka, malo kiše može pasti ujutro na krajnjem jugu, a tijekom dana i na istoku zemlje.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura i tramontana, mjestimice olujna. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 2 do 7 °C, na Jadranu između 7 i 12 °C, dok će najviša dnevna iznositi od 12 do 17 °C na kopnu, a na moru između 17 i 21 °C.