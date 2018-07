Plenković za France 24: 'Ova generacija ima mentalitet pobjednika'

Premijer Andrej Plenković dao je intervju za France 24 gdje je govorio o nogometnoj reprezentaciji i finalu Svjetskog prvenstva u Rusiji. Rekao je kako su svi vrlo uzbuđeni i jedva čekaju utakmicu.

- Mislim da Francuska ima odličnu momčad, da igraju odlično tijekom turnira, no i mi smo igrali fantastično i imamo igrače u velikim ligama - rekao je Plenković i dodao kako su igrači koncentrirani i fizički spremni te da imaju odličnog izbornika Zdravka Dalića.

Voditelj ga je upitao koja je tajna uspjeha i kako tako mala zemlja ima tako dobre igrače?

- Moram priznati da je puno talenata u kolektivnom sportu - rekao je Plenković i dodao da smo imali velikih uspjeha u vaterpolu i rukometu te u košarci.

Govoreći o razlozima uspjeha rekao je kako je na prvom mjestu talent, a poslije toga odlične trenerske škole i dobar rad koji rezultira dobrim igračima koji ostvare međunarodne karijere.

- Ova generacija ima mentalitet pobjednika - izjavio je.

Rekao je i kako imamo privilegiju gledati ovu generaciju i nadati se najboljem u nedjelju.

Upitan je i da predvidi rezultat utakmice.

- Već sam rekao u polufinalu da će jedan gol napraviti razliku. Nadam se u ovom slučaju za Hrvatsku - kazao je Plenković.

Govorio je i o klupskom nogometu te je kazao kako Hrvatska mora malo više poraditi na uspjehu naših klubova jer naši najbolji igrači prerano odlaze u inozemstvo.

'Hrvatska je u deliriju'

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak za CNN da je plasman hrvatske nogometne reprezentacije u finale Svjetskog prvenstva u Rusiji, gdje će u nedjelju igrati protiv Francuske, povijesni događaj za hrvatski sport.

"Hrvatska je reprezentacija jako dobro igrala tijekom čitavoga prvenstva; pokazali su da nije slučajno da naši glavni igrači trenutno igraju u najboljim europskim klubovima, u najboljim ligama", rekao je Plenković za CNN na Markovu trgu u Zagrebu.

