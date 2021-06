Plenković: Zadnjih dana vidimo opadanje interesa na dnevnoj bazi za cijepljenje

Održan je sastanak predsjednik Vlade Andreja Plenkovića sa svim županima, gradonačelnikom Grada Zagreba Tomislavom Tomaševićem, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina. Glavne teme sastanka su okvir za nastavak partnerstva i suradnje Vlade s jedinicama lokalne i područne samouprave, prioriteti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te novog višegodišnjeg financijskog okvira, daljnja dinamika procesa cijepljenja kao i pripreme za turističku sezonu.

- Godina krize stajala je Hrvatsku preko 32 milijarde kuna. To je 20 posto državnog proračuna, no cijeli svijet je, kao i Hrvatska, imao COVID. Ono što drugi nisu imali, a mi jesmo jesu nažalost dva razorna potresa. Zajednička procijenjena šteta potresa 128 milijardi kuna, četiri puta više od COVID-a, kazao je Plenković uvodno te poručio kako jedan od glavnih razloga ovog sastanka, tako brzo nakon cijepljenja, kako bi se ubrzao proces cijepljenja.

- Svi koji se mogu cijepiti, neka se cijepe. Što prije, to bolje. Cjepiva ne da ima dovoljno, nego ima toliko da u ovom trenutku razlika između utrošenih doza i onih koje su došle negdje oko 500 tisuća. Na nama je da potaknemo naše sugrađane da se cijepe. Što prije steknemo kolektivni imunitet to ćemo lakše živjeti, raditi, razvijati se, voditi računa o poslu, gospodarstvu i bit ćemo privlačnima svima koji ove godine žele doći u Hrvatsku, kazao je.

Istaknuo je kako su svim mjerama donesenim u borbi protiv pandemije nastojali balansirati.

- Nismo, za razliku od mnogih drugih država, pribjegavali policijskom satu, kompletnom zatvaranju, naveo je te dodao kako smatra da su učini dobar izbor.

- Apeliram na sve vas, pogotovo vas koji ste novi, da date jedan impuls svježine i energije da se procjepljivanje nastavi, poručio je na sastanku, dodavši kako postoji ambicija da se do kraja lipnja dođe do između 50 i 55 posto cijepljenih prvom dozom.

- Mislim da je to realno. Međutim, ono što vidimo zadnjih dana je opadanje interesa na dnevnoj bazi za cijepljenje, kazao je.

- Vodite računa ako nam se dogodi, posebno vi župani sedam obalnih županija, nekakvo žarište koje će vašu županiju staviti u crvenu zonu. To je vama reputacijska šteta, šteta vašim susjednim županijama, u konačnici svima, tvrdi Plenković.

Osvrnuo se i na COVID potvrde koje su se, kako je podsjetio, već počele izdavati.

- Što se tiče nas, tu smo u cijelosti pripremljeni, kazao je. Što se tiče budućnosti, kazao je kako Vlada planira ostvariti četiri stvari u iduće tri godine.

- Bit će otvoren Pelješki most sa svim pristupnim cestama, očekujemo članstvo u Schengenskom području, izrazito važno je članstvo u europodručju te nabava višenamjenskih borbenih aviona. To su četiri ključne stvari uz, naravno, procese koji se tiču obnove, gospodarskog rasta, razvoja, provedbe Nacionalne razvoje strategije, provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i višegodišnjeg financijskog okvira. To su četiri, po nama, kapitalne teme koje će obilježiti sljedeće tri godine, kazao je premijer.

- Novaca za potrošiti u narednih deset godina imamo jako puno i da bismo to napravili važno je da državna razina, lokalna razina, privatni sektor i svi akteri budu budu zaista u maksimalnoj sinergiji, zaključio je.

VIDEO Luka Korlaet o požaru u Trnskom