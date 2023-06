Plenković odgovorio Dobroniću: 'Ima 3667 eura plaću, a ja 3195. Suci imaju više nego ministri'

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice šireg Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice te komentirao aktualne teme, poput pisma koje mu je uputio predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić. Njegov je istup nazvao "neobičnim".

"Svjesni smo koliko je pravosuđe važno i neovisnost sudbene vlasti. Svjesni smo svojih odgovornosti kao izvršna vlast. Čudi me izjava predsjednika Vrhovnog suda, implicira da nismo normalna demokracija. Mi smo itekako svjesni i naše uloge, ali i položaja sudstva u trodiobi vlasti. Poštujemo trodiobu vlasti, ne utječemo na sudove ni na koji način", kaže.

"Što se tiče iznosa plaća, predsjednik Vrhovnog suda ima 3667 eura, ja imam 3195 eura plaću, ministrica jedna u Vladi ima 2363 eura, suci Vrhovnog suda 3154, Visokog kaznenog suda 2847, Županijskog suda 2655, Visokog upravnog suda 2782 eura. Svi suci, koje poštujemo, imaju veće plaće nego ministri", dodao je.

"Ako u ovim okolnostima Vlada postigne dogovor sa sindikatima i donese odluku kao ulaganje u buduće plaće, onda to znači da stvaramo pretpostavke da se sve nelogičnosti pokušaju konačno staviti na jedan usporediv način u kontekst koji je pravedan prema svima. Apeliram na njih da budu strpljivi", nastavio je te dodao: "Mi sve razumijemo, htjeli bi da svi imaju veće plaće, ali postoje neki realni okviri u kojima se nalazimo".

"Pozicija Vlade neće se promijeniti. Promjena za jedan euro ponovno bi otvorila razgovore sa svima s kojima smo postigli dogovor. Naša briga je jednaka za službenike u sudstvu, ali moramo skrbiti o svima. Ostajemo pri onome što je realno", kazao je Plenković.

Možemo i SDP trebali bi uskoro donijeti odluku hoće li na izbore izaći zajedno, a Plenković je odgovorio na pitanje odgovara li to HDZ-u ili ne.

"Ne znam, odluke drugih nisu nešto što nas okupira. Svaki put smo išli protiv lijeve oporbe koja je imala velik broj stranaka na listama. Zadnjih put ih je bilo deset ili 11 na listama. To je na njima. Što god odluče, to je njihova stvar", kazao je.

"Mi smo fokusirani na ono što mi radimo i na obnavljanje povjerenja. Nalazimo se u tjednu kada će stupiti na snagu Zakon o trgovini gdje reguliramo rad nedjeljom čime ispunjavamo jedno od svojih obećanje. Obećali smo uvesti Hrvatsku u europodručje, u Schengen, povezati Hrvatsku... Naša postignuća su vidljiva, respektirani smo od strane partnera", dodao je.

"Ušli smo u EU u momentu koji je bio ključan. Ušli smo sami, to je puno teže. To je bilo sjajno strateško postignuće. To je ispregovarala Vlada HDZ-a, da se ne zaboravi. Vlada SDP-a dobila je praktički u ruke već obavljenu referendumsku kampanju. Naša je zadaća bila, odmah sam osjetio kada sam postao premijer, da nisu napravljeni iskoraci za Schengen i europodručje. Danas je Hrvatska u plusu 10,7 milijardi eura, to je velik novac", ističe te napominje: "Hrvatska je uređenija zemlja, snažnije su institucije, snažnija je borba protiv korupcije".

Govoreći o današnjem sastanku, kazao je kako su se osvrnuli na podatke DZS-a o nezaposlenosti i zaposlenosti. "Najniži broj nezaposlenih, praktički svi oni koji žele u Hrvatskoj raditi, to i mogu", naveo je premijer.

