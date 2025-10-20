Što se događa i što Rusi planiraju oko Hersona?

Ruske oružane snage započele su oslobađanje Hersona. To je 19. listopada, objavio ruski postavljeni guverner Hersonske oblasti Vladimir Saldo koji je rekao kako su ruske oružane snage 'započele oslobađanje Hersona'. "Nekoliko dijelova Hersona nalazi se na lijevoj obali, tako da mi kontroliramo dio Hersona. Da, ovo je industrijski dio, ali postoji i pod kontrolom je naših oružanih snaga. Na otocima koji se nalaze u donjem toku Dnjepra, od Hersona i niže, do Crnog mora, nalazi se prilično velik broj ljetnikovaca. Svi su također pod kontrolom Oružanih snaga Ruske Federacije. Stoga je oslobađanje samog grada Hersona već započelo", rekao je Saldo, iako o ovome još nije bilo službenog očitovanja niti ukrajinskog niti ruskog vojnog Stožera.

Početkom studenog 2022. tadašnji šef ruskog Ministarstva obrane Sergej Šojgu naredio je povlačenje ruskih trupa u Hersonskoj oblasti s desne obale Dnjepra na lijevu obalu. Tada je odluka o povlačenju snaga povezana s prijetnjom izolacije ruske grupacije u slučaju poplave teritorija ispod Kahovske hidreoelektrane. Rusko povlačenje bio je veliki udarac njihovim ambicijama kontrole ovog dijela Ukrajine.

Od tada je uz Dnjepar bilo svakodnevnih sukoba, a Ukrajina je u kolovozu 2023. prešla rijeku u području sela Krinki i zauzela položaje što je, na koncu, završilo ogromnim žrtvama i povlačenjem. No, da se nešto događa kod najvećeg grada Hersonske oblasti počelo se pokazivati u kolovozu ove godine kada su Rusi višednevnim avionskim bombardiranjem uništili jedini preostali most, od tri prijeratna, koji povezuju naselje "Korabel" na istoimenom otoku, sa ostatkom regionalnog centra Hersonske oblasti. Korabel je indsutrijski dio Hersona, prepun velikih skladišta i industrijskih pogona, ali je prije rata tu živjelo i oko 1.800 stanovnika. Nakon rušenja Ostrovskog mosta preostali civili su evakuirani u ostatak Hersona, te je to područje, na lijevoj obali Dnjepra, ostalo ispražnjeno.

Protekli tjedan pojavile su se informacije o iskrcavanju ruskih snaga u to područje, a sada ruski guverner tvrdi da je uspostavljena kontrola nad tim područjem. No, njegova teza o nekom novom zauzimanje Hersona, grada koji je prije rata imao oko 330.000 stanovnika, djeluje poprilično nategnutom. Trebale bi velike snage da se uspostavi čvrsti mostobran koji bi omogućio zadržavanje na području ostatka Hersona, a sudeći po izjavama Putina u zadnjem razgovoru sa Trumpom, sama pokrajina Herson nije na listi za trajnu okupaciju. Vjerojatno je naum Rusije iskoristiti postojanje čvrstih industrijskih objekata na otoku Korabel, koji mogu pružiti dobro sklonište za manje jedinice ruske vojske. A svojom prisutnošću na tom otoku tako prisiliti Ukrajinu da dovuče dio vojske s drugih područja te tako drugdje oslabi linije bojišnice.