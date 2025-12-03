IDS-u bačena udica da pređe u saborsku većinu

Iako ga se formalno, barem zasad, ne ubraja u vladajuću koaliciju, iz IDS-a je jučer najavljen za jednu oporbenu stranku vrlo neobičan potez. Priopćili su, naime, kako će o tome hoće li dvojica njihovih zastupnika podržati prijedlog državnog proračuna odlučiti stranačka tijela.

Projekti u Istri

Iz stranačkih redova, i to s visoke razine istodobno se, doduše, moglo čuti kako je plan zasad glasati protiv proračuna, no sama činjenica da oporbena stranka uopće razmatra mogućnost da o proračunu glasa ikako osim "protiv" krajnje je neuobičajena. A sve je "skrivila" odluka Vlade da prihvati šest IDS-ovih amandmana, teških ukupno 10,2 milijuna eura, za različite projekte u Istri, od sanacije Eufrazijeve bazilike do obnove zgrade Općinskog suda u Pazinu.

A IDS nije jedini kojemu su prihvaćeni amandmani na proračun. Vlada je prihvatila poneki prijedlog od doslovno svakog zastupnika za kojega se u medijima nagađalo da bi mogao podebljati minimalnu HDZ-ovu većinu od 76 ruku. Pa je tako Ivici Baksi i Dubravku Biliću, dvojcu iz platforme Matije Posavca, preusmjerila 2,5 milijuna eura za kružni tok između Male Subotice i Orehovice te za srednju školu u Ludbregu, s tim da bi se za ovu školu po 500.000 eura izdvojilo i kroz naredne dvije godine. Kratkih rukava nije ostala ni Posavcu bliska bivša SDP-ovka Boška Ban, koja je zajedno s Baksom već iznenadila suzdržanim glasom za rebalans aktualnog proračuna, a sada ćemo vidjeti hoće li Vladino prihvaćanje amandmana od tri milijuna eura za gradnju i opremanje doma za starije i nemoćne u Čakovcu biti dovoljno da ovoga puta digne ruku za proračun, što bi automatski značilo svrstavanje u redove većine.

Što se HDZ-a tiče, njihova računica je jasna. Ne treba posebno naglašavati kako se Andreju Plenkoviću i njegovoj stranci nimalo ne sviđa što ih svaki od njihovih minijaturnih partnera može ucijeniti kad poželi. Nedavno ih je, podsjetimo, na cjedilu ostavio Željko Lacković, bez čije je ruke propao pokušaj izmjene Zakona o kaznenom postupku pa će se cijela procedura njegova donošenja, a riječ je u implementaciji OECD-ovih pravila, morati ponoviti za tri mjeseca. Pa je lako zaključiti da prihvaćanjem amandmana pojedinih stranaka i zastupnika izvan vlastite koalicije HDZ "peca" ruke onih koji bi mu mogli podebljati većinu.

S HDZ-om IDS-ovci odavno koketiraju, no sve se uvijek svodilo na "projektnu suradnju", podršku pojedinim prijedlozima Vlade u zamjenu za potporu nekim IDS-u važnim projektima. O čvršćoj suradnji počelo se, međutim, pričati ljetos nakon stranačkog sabora, na kojem je na čelo stranke došao Loris Peršurić, kadar blizak IDS-ovoj sivoj eminenciji Ivanu Jakovčiću. Jakovčić je odmah poručio kako je za suradnju svoje stranke s HDZ-om. "Pa neće Hajdaš postati premijer", rekao je tada Jakovčić, a činjenica da će IDS sada na predsjedništvu odlučivati hoće li glasati za proračun pokazuje kako mu ni stranka nije daleko od tog stava. Prije toga bi, dakako, na prelazak u redove vladajućih morali nagovoriti i Dalibora Pausa, bivšeg predsjednika IDS-a, koji do sada nije bio sklon takvom smjeru stranke. No, i taj bi posao uz formalnu odluku središnjih stranačkih tijela trebao biti nešto jednostavniji jer, iako zastupnici nisu dužni glasati po ničijim uputama, glasanje protivno stavu stranke obično otvara pitanje njihova članstva.

Bod u gostima

Sve ovo, dakako, ne znači da će se IDS doista i odlučiti na taj posljednji korak i formalno prijeći u parlamentarnu većinu. Ako stranačka tijela na kraju zaključe da će stranka biti protiv proračuna, odnosno da ostaje u oporbi, bit će to samo još jedan dokaz da IDS-u zapravo odgovara pozicija u kojoj ga se promatra kao stranku koja bi, zatreba li, mogla dopuniti redove vladajućih.

Što se HDZ-a tiče, "bod u gostima" ova stranka bilježi već samom činjenicom da njeni manji koalicijski partneri ne mogu biti posve uljuljkani u svoju poziciju nekog bez koga se ne može, niti se opušteno upuštati u ucjenjivanje starijeg partnera.