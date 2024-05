UŽIVO Plenković: Ostvare li se projekcije o BDP-u, ove godine ćemo rasti minimalno četiri puta brže od prosjeka EU

Nakon što je najavljena velika objava poziva za vrtiće, škole i sportske dvorane, Vlada je održala sjednicu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Premijer Andrej Plenković je već poručio tijekom konferencije kako je Hrvatska trenutno u ciklusu najvećih investicija u obrazovni sustav, a podsjetio je i kako je cilj Hrvatske postići 80 posto razvijenosti EU.

- Mi moramo rasti brže nego što je prosjek rasta na razini EU. Ako je projekcija Vlade da BDP rasti 3,5 posto, a prosjek rasta na području EU je 1 posto - to znači da mi rastemo minimalno četiri puta brže nego prosjek. Na kraju već ove godine to bi moglo biti 77-78 posto razvijenosti EU. To znači da dobro planiramo dinamiku hvatanja s onima koji su u EU puno dulje od nas, a mislimo i na dostizanje plaća i socijalne zaštita koji će stvoriti ozračje naših građana u kojem će naglo pasti motiv za preseljenje - poručio je.

- Iskustva drugih zemalja pokazuju da kada su dostigle više od 80 posto razvijenosti EU, da je motiv preseljenja u druge zemlje pao. Mandat ove vlade je zato ključan jer će gotovo u potpunosti uhvatiti taj korak. Nećemo biti poput Njemačke ili drugih demokracija jer smo živjeli iza Željezne zavjese, ali ćemo biti vrlo blizu, a ovakva ulaganja svima vrlo jasno govore koliko je sveobuhvatan pristup i ravnomjeran diljem cijele Hrvatske - poručio je.

