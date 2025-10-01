Kriza s gorivom u Rusiji: Vozačima ograničeno točenje, a na crpkama ogromni redovi. Kremlj povlači očajnički potez

Požar u ruskoj rafineriji pretvorio se u još jedan ozbiljan udarac za zemlju koja se desetljećima hvalila statusom energetske velesile. Od Kalinjingrada do Vladivostoka, na benzinskim postajama vladaju ogromni redovi. Na društvenim mrežama šire se snimke Rusa kako panično pune spremnike, a na mnogim crpkama goriva jednostavno nema.

Prema izvještaju Kyiv Independenta, čak 40% ruske rafinerijske proizvodnje zaustavljeno je nakon niza ukrajinskih bespilotnih i raketnih udara. Time je pogođeno najmanje 16 od ukupno 38 rafinerija, a kapacitet prerade pao je za gotovo petinu, što je izazvalo lančani poremećaj u opskrbi gorivom. Kako bi stabilizirala tržište, Moskva se okreće uvozu benzina iz Kine, Južne Koreje i Singapura. Ruska vlada planira ukinuti carine za gorivo koje ulazi preko Dalekog istoka te subvencionirati uvoznike pokrivajući razliku između svjetskih i domaćih cijena.

Russia's fuel crisis continues to spiral, with the far off region of Khabarovsk Krai now engulfed in gasoline madness, with residents violating the new laws forbidding the filling of canisters.



Lines are now a day long at the few stations that still have supply.

Procjenjuje se da bi mjesečno moglo stizati oko 150 tisuća tona benzina. Paralelno se planira i povećanje isporuka iz Bjelorusije te povratak otrovnog aditiva monometilanilina, zabranjenog još 2016. zbog kancerogenih svojstava, kako bi se povećala oktanska vrijednost domaće proizvodnje.

Unatoč tim mjerama, zamjenik premijera Aleksandar Novak u upozorenju premijeru Mihailu Mišustinu priznaje da i dalje postoji visok rizik od daljnjeg pogoršanja opskrbe. Kako izvještava The Moscow Times, na pumpama se uvode ograničenja, vozači smiju natočiti tek 10 do 20 litara goriva, i to samo ako ga uopće ima. U nekim regijama dostupan je jedino dizel. Poljoprivrednici strahuju da će im strojevi stati usred sezone, a vozači kamiona šapuću o bankrotu.

Cijene su pritom eksplodirale: veleprodajni benzin poskupio je više od 50% od početka godine, dok je dizel skočio gotovo 10% u samo mjesec dana. Manje benzinske postaje već zatvaraju vrata, a Lukoil je u Moskvi zabranio točenje goriva u kanistre i ograničio korištenje kartica kako bi spriječio paničnu kupnju. Na Krimu je, prema Kyiv Independentu, gotovo polovica crpki ostala bez goriva, a problemi su izraženi i u Povolžju te na ruskom Dalekom istoku.

Absolutely epic fuel lines all across Russia today as the nation's fuel crisis continues to spiral.



In Kabarovsk Krai, a line for gasoline spans 110 cars.

Dok glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov tvrdi da su građani “potpuno ujedinjeni oko predsjednika Putina” i spremni podnijeti teret, na Telegramu i drugim platformama šire se snimke praznih pumpi i ogorčenih vozača. Državni mediji nestašice pravdaju “održavanjem rafinerija” i “lošim vremenom”, ali realnost u regijama potvrđuje suprotno, benzin se racionira, a nervoza raste.

Kriza s gorivom dodatno pogoršava stanje u ruskoj ekonomiji, koja već klizi u recesiju. Prema procjenama državne razvojne banke VEB, BDP će pasti dva uzastopna tromjesečja, dok je i šef Sberbanke German Gref priznao da se zemlja nalazi u “tehničkoj stagnaciji”. Ministarstvo financija u međuvremenu predlaže povećanje PDV-a s 20 na 22% kako bi financiralo vojni proračun, još jedno opterećenje za građane već pogođene inflacijom i mobilizacijom.

Promatrači upozoravaju da nestašice goriva u autoritarnim državama mogu postati okidač za šire nemire. Podsjećaju na prosvjede u Kazahstanu 2022. koji su izbili zbog skoka cijena LPG-a, a završili rušenjem političke dinastije Nazarbajev. Iako Kremlj zasad uspijeva držati kontrolu, analitičari napominju da bi Putinovo carstvo, izgrađeno na izvozu fosilnih goriva. Kako piše The Moscow Times: “Putin se desetljećima oslanjao na naftu i plin da bi projicirao moć. Ali prazne pumpe ne može prekriti propaganda. Ne možeš se ispričati u pun spremnik.

Gasoline crisis in Russia.

The situation in Primorsky Krai is getting worse.

In the first video I counted 85 cars in the queue!