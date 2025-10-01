Više od milijun umirovljenika dobit će godišnji dodatak, Plenković poručio: Ne odustajemo od 800 eura

Premijer Andrej Plenković objavio je na svom profilu na društvenoj mreži X da će godišnji dodatak za 1,23 milijuna umirovljenika u 2025. godini iznositi šest eura po godini staža, što je nastavak Vladinih mjera čiji je cilj poboljšanje položaja starijih sugrađana. Kako je premijer dodatno pojasnio, to je mjera koja je dio novog Zakona o mirovinskom osiguranju, a donosi se uz potporu partnera iz Hrvatske stranke umirovljenika. U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine, objavio je Plenković na X-u.

Također je napisao da je vladin cilj da prosječna sveukupna mirovina do kraja mandata iznosi 800 eura. U dijalogu s predstavnicima umirovljenika nastavit ćemo unaprjeđivati položaj naših sugrađana starije životne dobe, istaknuo je dodatno premijer.

Ova vijest stiže na današnji Međunarodni dan starijih osoba, a vijest o godišnjem umirovljeničkom dodatku premijer je objavio za vrijeme svog boravka i sudjelovanja na neformalnom sastanku Europskog vijeća u Kopenhagenu.