Nova mjera Vlade

Više od milijun umirovljenika dobit će godišnji dodatak, Plenković poručio: Ne odustajemo od 800 eura

Foto: Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Anka Bilić Keserović/Hina
01.10.2025.
u 17:20

U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine, objavio je Plenković na X-u.

Premijer Andrej Plenković objavio je na svom profilu na društvenoj mreži X da će godišnji dodatak za 1,23 milijuna umirovljenika u 2025. godini iznositi šest eura po godini staža, što je nastavak Vladinih mjera čiji je cilj poboljšanje položaja starijih sugrađana. Kako je premijer dodatno pojasnio, to je mjera koja je dio novog Zakona o mirovinskom osiguranju, a donosi se uz potporu partnera iz Hrvatske stranke umirovljenika. U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine, objavio je Plenković na X-u.

Također je napisao da je vladin cilj da prosječna sveukupna mirovina do kraja mandata iznosi 800 eura. U dijalogu s predstavnicima umirovljenika nastavit ćemo unaprjeđivati položaj naših sugrađana starije životne dobe, istaknuo je dodatno premijer.

Ova vijest stiže na današnji Međunarodni dan starijih osoba, a vijest o godišnjem umirovljeničkom dodatku premijer je objavio za vrijeme svog boravka i sudjelovanja na neformalnom sastanku Europskog vijeća u Kopenhagenu.

Komentara 2

Pogledaj Sve
KL
Klarahrv
18:13 01.10.2025.

Plenkoviću nemaš se sa čime hvaliti jer iznos dodatka je sramotno nizak. Navodno ukidanje oporezivanja mirovina tek od 2027.godine je jednako sramotno.

HR
Hrvatska385
18:22 01.10.2025.

6 eura po godini??daj nemoj me zezati

