Plenković o optužnici protiv bivših ministara: Ovo je sad stav DORH-a. Nije to teret za Vladu, nitko od njih nije u Vladi

Premijer Andrej Plenković danas boravi u Koprivnici. Novinarima je dao izjavu o aktualnim temama.

Komentirao je optužnicu protiv bivšeg potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića te bivših ministara Darka Horvata, Josipa Aladrovića i Tomislava Tolušića.

"Primio sam tu informaciju, oporba je ucviljena, što se tiče oporbe, to me ne dotiče uvijek, skaču na ono što im plasiraju mediji i DORH. Ovo je sad stav DORH-a . Nije to teret za Vladu, nitko od njih nije u Vladi", kazao je Plenković.

Smatra i da Milošević ne treba otići iz Sabora. "Nije on jedini, imate Grgića, Barišića. Ovo je samo jedna strana u postupku, druga strana je obrana, a odlučuje sud", kazao je.

"Ja bih volio da se jednakim aršinima ide prema svima. Mi na DORH ne utječemo, na rad policije, nemamo podatke iz tajnih izvida, da li su neovisni od drugih to ne znam", kazao je.

Pregovori sa Sindikatima

"Svi su razgovori završili da smo stalno povećavali plaće. Ja mislim da bi bilo dobro, ako imate vremena da vidite koliko je narasla plaća od 2016. do 2022. što kroz dodatke, kolektivne ugovore, koeficijente, bilo je toliko dizanja da je plaća rasla i više od 20 posto. Nastavit ćemo razgovore", kazao je premijer na pitanje o sastanku s Vladom.

"Imamo razgovor popodne", kazao je.

Na navode da se Rusima nudila isporuka motora za helikoptere preko Hrvatske, Plenković odgovara: “To je nemoguće.”

"Mene ne zanima što o tome što ja govorim misli SOA, Hajdaš Dončić. Zašto Hajdaš Dončić ne pita SOA -u je li Vlada izdajnička, što je narativ predsjednika. Ja donosim svoje političke sudove i ocjene i ne treba mi za to provjeravanje", kazao je.

Povećanje cijena goriva

"Nema promjene u politici. Ja govorim jako jasno. Tri tjedna smo imali istu cijenu. Nakon toga smo administrativno produžili još tjedan dana. Držali smo tri tjedna fiksiranu cijenu. Cijenu smo pustili malo gore, tako da ne bi više narasla. Mi smo u dijalogu, je li nestalo goriva u Hrvatskoj? Nema nestašice, i tu je cijenu koja je priuštiva", dodao je.