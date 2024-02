Plenković o objavljivanju poruka: Ovo je jedna sramota koja meni izaziva gađenje

Premijer Andrej Plenković obišao je gradilište buduće zgrade Hrvatskog restauratorskog zavoda nakon čega je ponovno komentirao poruke koje su procurile u javnost, a koje je novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić razmjenjivao s Josipom Rimac.

- Ovo je pušteno iz isključivo politizirajućih razloga. Ne da bi se spriječilo izbor kandidata, nego da bi ga privatna korespondencija diskreditirala, a nama politički naštetila. To je zla namjera - kazao je Plenković. - Ovdje nije bit Turudić, nego tajming puštanja, zlonamjernog puštanja, tih poruka ne bi li se učinila politička šteta Vladi. To je ključ - kazao je i dodao: - Ovo je jedna sramota koja meni izaziva gađenje.

- Tri dana pred glasovanje nepoznat netko je ničim izazvan hrabro i anonimno odjednom dostavio jednoj medijskoj kući isprintane poruke za neki predmet koji nema veze s Turudićem. Mene zanima kako to da netko tko ima te podatke već četiri godine, a zna da to postoji, nije poduzeo jednu dosta logičnu mjeru. Zašto nije rekao oprostite predsjedničke Vlade, mi imamo tu nešto, što vi možda ne znate. Ako je imao dobru namjeru da upozori Vladu, to što ima u svojoj ladici iz opće odgovornosti je trebao signalizirati Vladi - kaže Plenković.

- To je pušteno iz sustava. To sigurno nije pustila gospođa o kojoj se radi - istaknuo je.

- Još sam uvjereniji, uz sve poštovanje, nužno je da na čelo dođe netko tko nije iz sustava DORH-a. To je zdravo i dobro za hrvatsko pravosuđe - dodaje.

