Tko je Ivan Turudić? Bio je dragovoljac Domovinskog rata. Osudio je Sanadera, Polančeca...

Ivan Turudić novi je glavni državni odvjetnik, tom sucu s velikim iskustvom u pravosuđu, čijem se imenovanju oporba oštro protivila, Hrvatski je sabor u srijedu iskazao povjerenje sa 78 glasova "za", 60 protiv i dva suzdržana. Oporba, koja je nakon glasovanja o Turudiću napustila sabornicu, prije toga je, na poziv Peđe Grbina (SDP), minutom šutnje odala počast hrvatskom pravosuđu.

Pozivam vas da minutom šutnje odate počast pravosuđu kojem je zabijen zadnji čavao u lijes, izjavio je Grbin, pa se s kolegama uputio van sabornice praćen dobacivanjem "Vrati pare, Grbinu“!

Turudić je imenovan na četiri godine, a na čelu DORH-a zamijenit će Zlatu Hrvoj Šipek, aktualnu šeficu te institucije kojoj mandat istječe u svibnju. Imenovan je nakon procedure u kojoj su četvoricu kandidata za glavnog državnog odvjetnika saslušali saborski Odbor za pravosuđe i Vladino povjerenstvo u kojem su bili premijer i sedam ministara, a Vlada potom Saboru predložila Turudića uz ocjenu da je njegov program rada bio najkvalitetniji. Protukandidati su mu bili odvjetnik Mladen Dragičević, aktualni zamjenik glavne državne odvjetnice Emilijo Kalabrić, te zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Splitu Nikša Wagner.

Kontroverzna poznanstva i velike presude

Turudić na novu dužnost dolazi uz žestoko protivljenje oporbe koja apostrofira njegova kontroverzna poznanstva s osobama poput Zdravka Mamića, koji se od hrvatskog pravosuđa sklonio u BiH, te bivše državne tajnice Josipe Pleslić (ex Rimac) koja je okrivljenica u postupku Vjetroelektrane. Prepiska Turudića i Rimac, koja je uoči saborskog odlučivanja o njegovu imenovanju dospjela u medije, ujedinila je oporbu u ocjeni da Turudić nije prikladan kandidat za čelno mjesto u DORH-u i da vladajući trebaju odustati od njegova izbora. Najdalje je u protivljenju otišla stranka Možemo koja je zbog toga, sa skupinom članova stranke, simpatizerima i građanima probdjela noć na Trgu svetog Marka.

Ivan Turudić (62) diplomirao je na zagrebačkom Pravnom fakultetu kod mentora Zvonimira Šeparovića na temu međunarodnog terorizma, a dvije godine kasnije polaže i pravosudni ispit. Vježbenički staž je odradio na virovitičkom Općinskom sudu, na kojem 1991. postaje i sudac, a kasnije i njegovim predsjednikom. Bio je dragovoljac Domovinskog rata, a nakon što je Šeparović 1999. postao ministar pravosuđa, Turudić postaje njegovim pomoćnikom.

Nakon službovanja kao sudac virovitičkog Županijskog suda, Turudić odlazi 2000. godine na zagrebački Županijski sud gdje dvije godine radi kao istražni sudac, a idućih sedam kao sudac kaznenog odjela prvog stupnja. Od ožujka 2009. do kraja 2010. bio je predsjednik i sudac Odjela za Uskok zagrebačkog Županijskog suda, dok je dvije godine kasnije izabran za predsjednika Županijskog suda u Zagrebu. Na toj poziciji ostaje do 1. siječnja 2021. kada postaje sudac Visokog kaznenog suda, a do izbora predsjednika tog suda Željka Horvatovića upravo je Turudić slovio kao favorit.

Tijekom rada na zagrebačkom Županijskom sudu, Turudić je donio nepravomoćne osuđujuće presude protiv bivšeg premijera Ive Sanadera (HDZ) zbog uzimanja mita i zlouporabe položaja i ovlasti, a nepravomoćno je osudio i bivšeg potpredsjednika vlade Damira Polančeca te bivšeg veleposlanika Nevena Juricu. Turudić je sudio i poduzetniku Hrvoju Petraču zbog otmice sina generala Vladimira Zagorca, kao i Mladenu Šlogaru zbog ubojstva Ivane Hodak, kćeri nekadašnje ministrice Ljerke Mintas Hodak i odvjetnika Zvonimira Hodaka.

