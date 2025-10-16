Naši Portali
Uhićenja diljem zemlje, USKOK spominje pet županija, otkrili u što sumnjaju
SJEDNICA VLADE

Vlada donijela važnu odluku za blagdan Svih svetih

Zagreb: Održana je 119. sjednica Vlade
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
Autor
Karolina Lubina
16.10.2025.
u 11:33

Dobri su gospodarski trendovi i visoka zaposlenost, velika ulaganja diljem zemlje, kazao je Plenković

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se nova sjednica Vlade. Na dnevnom je redu prijedlog izmjena i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i nekoliko zakonskih prijedloga vezanih uz pristupanje Hrvatske OECD-u, a Vlada je donijela i odluku o prodajnim objektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana Svih svetih. S obzirom na to da je zabranjen rad nedjeljom i blagdanima, Vlada je donjela posebnu odluku kojom objektima dopušta rad na blagdan, a većinom je riječ o cvjećarima i prodavačima lampiona u okolici groblja.

Premijer Andrej Plenković prvo je govorio o izvješću u radu Vlade koje je jučer predstavio u Saboru. 

- Rasprava je bila zanimljiva, mi smo kazali ono što radimo, oporba je nastojala dati svoje kritike, nekada paušalne nekada konkretne. Zastupnici iz pozicije su podržali izvješće i naglasili najbitnije elemente koji su važni za rad vlade i ostvarivanje ciljeva iz našeg programa. Dobri su gospodarski trendovi i visoka zaposlenost, velika ulaganja diljem zemlje... - kazao je premijer Plenković. 

Ključne riječi
Andrej Plenković Sjednica Vlade

