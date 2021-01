Plenković: Nema opasnosti da netko ne dobije drugu dozu. Cjepivo nije za privilegirane

Pod predsjedanjem predsjednika Vlade Andreja Plenkovića održan je sastanak Međuresorne radne skupine za praćenje provedbe bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, namijenjenih za financiranje obnove Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Fond solidarnosti i obnova

"Mi sad govorimo o šteti u Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj županiji, radi se nova procjena štete, svaka šteta treba svoj zahtjev", kazao je premijer. "Sredstva su došla prije četiri tjedna. Mislim da ćemo imati toliko zahtjeva, to nije dovoljno, sada je naglasak na dinamici i zadaća na administraciji da to napravi", dodao je.

"Kao premijer dajem naloge da se to sve napravi. Mislim da smo odredili sve zakonske okvire kako treba, proces će trajati dugo, to smo već rekli. Mora sve biti transparentno, to je važno", dodao je. "Ministar Horvat i drugi resori napravili su sve što treba da se podnese zahtjev i lakše prođe kroz tu proceduru", dodao je.

Isporuka cjepiva

"Bio je sastanak Europskog vijeća, izrazili smo čvrst stav da se treba poštovati zacrtana dinamika isporuke cjepiva. Događa se to da pojedine zemlje plaćaju više nego što plaća EU za dozu. Mi, kao Hrvatska, nismo išli prema drugim cjepivima", kazao je Plenković.

"Do ljeta imamo pokrivenu svu ugroženu populaciju. Mislim da ćemo osigurati doze za drugu turu cjepiva. Rok je 21. dan i može se produljiti. Neće se doći u opasnost da netko ne dobije drugu dozu. Postoji na nacionalnoj razini mali broj političara koji je primio prvu dozu. Predsjednik je izrazio želju da je primi. Ponudili smo isti tretman Saboru, dio ministara je primio. To su po meni važne poruke, i to je mala doza cjepiva", kazao je Plenković.

"Nije to cjepivo za privilegirane, nisu svi oni kojima je ponuđeno to prihvatili", dodao je.

Bunt ugostitelja i popuštanje mjera

"Jučer je ministar Beroš dao izjavu oko mjera. Svi zajedno raspravili smo o tome što možemo napraviti. Dakle, trenutačno raspoloženje na razini članica EU zbog novih varijanti koje su očito pogubnije jest da postoji veliki oprez. Onda se jedan dio članica odlučuje na restriktivnije mjere. Ima zemalja koje su uvele policijski sat. Kada razgovaram što s našim kolegama, a što sa stranima, oni smatraju da mi imamo fleksibilan način. Činjenica je i da je dinamika cijepljenja donekle drukčija i to je još jedan razlog za oprez. Danas je oko 130 ljudi zaraženo, to je ohrabrujuće, smanjuje se broj preminulih, broj zaraženih. No nisu to idealne okolnosti.

Zbog činjenice da cijela ova situacija traje godinu dana ministri su dobili nalog da se tijekom veljače naprave neki iskoraci. Sredstva koja mi dajemo izdašna su, država je stala iza privatnog sektora, iza ugostitelja, ja znam da je to teško. Prošli smo kroz Božić i Novu godinu bez neke eskalacije", kazao je premijer.

Horvat: Nije odobreno 29 zahtjeva već 1041

Ministar Darko Horvat smatra da ni u čemu ne kasnimo kada je riječ o obnovi i da svi koji imaju riješene vlasničke odnose i svi oni koji imaju građevinsku dozvolu nemaju ''gotovo nikakvog problema u u popunjavaju zahtjeva za obnovu''.

Rekao je i kako nije točna brojka da je odobreno 29 zahtjeva već 1041. Dodao je i kako su na oko 1100 zahtjeva odgovorili zaključkom o nadopuni dokumentacije te da su i oni u procesu rješavanja.

Na pitanje kad kreće obnova iz ovih sredstava, Horvat je odgovorio: – Istog trenutka kad nakon javnih poziva dobijemo kvalitetnu aplikaciju, nakon što na temelju te kvalitetne aplikacije dogovorimo radove, istog trenutka možemo reći da krećemo u obnovu.

Na pitanje o okvirnoj procjeni kada bi to bilo, Horvat je odgovorio da će to biti ''unutar stotinjak dana u odnosu na današnji dan'' kada bi, kako vjeruje, svi ovi javni pozivi biti raspisani.

Rekao je kako neće biti posebnih prioriteta kod obnove.