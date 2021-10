'SRAMOTNA POLITIKA'

Plenković: Negiranje hrvatskog jezika u srpskom udžbeniku nedopustivo

"Ne vidim koja je namjera i s kojom to mudrošću i pameću se to dogodilo. To ću reći osobno i predsjedniku Vučiću koji će biti danas i sutra u Sloveniji na samitu" EU-Zapadni Balkan, poručio je Plenković