Plenković: Naravno da neće biti većine za nju jer nije dobila ni jedan glas

Premijer Andrej Plenković rekao je da kandidatkinja predsjednika države Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda Sandra Artuković Kunšt neće dobiti potporu parlamentarne većine koliko god se bude inzistiralo na njezinoj kandidaturi, pozvavši je da se ne kandidira ponovno.

“Naravno da neće biti većine za nju jer nije dobila ni jedan glas na općoj sjednici Vrhovnog suda, nije dobila potporu na Odboru za pravosuđe, niti jedan član parlamentarne većine, a ja sam ih zamolio da se svi izjasne, nije joj dao potporu”, rekao je Plenković u četvrtak po dolasku na samit Europske unije.

Dodao je da ona na saslušanju nije ponudila nijedno konkretno rješenje za pravosuđe i da nije kandidatkinja koja bi trebala biti predsjednica Vrhovnog suda. Na pitanje kako dalje, ako predsjednik Milanović ustraje na njezinoj kandidaturi, Plenković je rekao da on to može raditi do iznemoglosti, ali da ona neće dobiti potporu saborske većine.

U međuvremenu, Vrhovni sud će voditi vršiteljica dužnosti koja to i danas radi. “Neće se ništa strašno dogoditi Vrhovnom sudu, ali ne vjerujem da postoji namjera da se istu osobu, koja sigurno neće proći predlaže do iznemoglosti”, rekao je Plenković te pozvao Artuković Kunšt da ne podnosi ponovno kandidaturu.