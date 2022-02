Plenković najavio: Ponovno ćemo limitirati cijene goriva

Nakon što je ministar Davor Božinović potvrdio kako zasad nema ukidanja COVID potvrda, javnosti se obratio premijer Andrej Plenković.

- HDZ daje podršku HDZ-u BiH, HNS-u u BiH u pregovorima koji će omogućiti da se uvažava promjene Ustava u predmetima Sejdić-Finci i Ljubić i da se tako postigne dogovor o limitiranim promjenama Ustava koje će omogućiti Hrvatima da imaju legitimno izabrane predstavnike. Poručili smo da je najvažnije zadržati koheziju političkih stranaka u BiH čime će se naravno omogućiti pregovori koji se vode s Bošnjacima da se nastave u konstruktivnom duhu. Najavljen je nastavak pregovora u četvrtak u Sarajevu i spremni smo pomoći tom procesu da se postigne dogovor - kazao je.

- Dajemo šansu pregovorima jer je to najbolje. Nismo razgovarali o bojkotu stranaka Hrvata na izborima ukoliko ne dođe do dogovora - dodao je.

Unutar HDZ-a se razgovaralo i o cijenama energenata.

- Najbitniji nam je standard i ublažavanje udara rasta cijena na kućne budžete. Održali smo i telefonsku sjednicu vlade. Ponovno ćemo limitirati cijene benzina na postojećih 10,37 kn, a dizela na 11,29 kn, ostat će cijena koja je bila zadnjih nekoliko tjedana. Limitirat ćemo cijene i plavoga dizela na 6,5 kuna - kazao je.

- Mi smo reagirali u listopadu i tad smo smanjili udar na građane, živimo u tržišnom gospodarstvu i mi ih ne određujemo. Mi bismo voljeli da ta cijena bude niža, a ovako smo sada odlučili jer je to najbolje za građane. Cijene variraju, ako ovi koji ih distribuiraju imaju ih prostora spuštati, neka to i naprave - dodao je.

Komentirao je i trošarine na cijene goriva koje regulira država.

- Mislim da su one u prosjeku EU - dodao je kratko te se osvrnuo na cijene plina.

- Što se tiče države, mi smo potpisivali ugovore na proljeće. Plinara je svoje odluke donosila u ljeto kada su već počele rasti. Nema nikakve greške u odlukama Ćorića, Plinara je trebala potpisivati ugovore koji bi im dali jamstvo cijene na duži rok. Mi ćemo izaći s cjelovitim paketom, HEP će ublažiti to maksimalno moguće. Imamo izvanredne okolnosti i uložili smo 12,5 milijardi kuna u plaće privatnom sektoru. Sad opet imamo takvu situaciju i mi ćemo pomoći. Samo je država ta koja može stati iza građana - kaže premijer.

Komentirao je i kontroverznu kovanicu eura na kojoj je trebala biti kuna.

- Očito je riječ da živimo u svijetu gdje je sve provjerljivo, dakle čovjek je trebao nazvati autora te fotografije i tražiti pristanak. Da se to dogodilo, sve bi bilo OK. Autorska prava treba poštovati - kazao je pa se osvrnuo na slučajeve plagiranja unutar HDZ-a.

- Nemojte sada, ono je bio jedan mladi dečko koji nema veze s HDZ-om. Ovo nema nikakve veze s nama, nije to tema - dodao je.

Komentirao je i slučaj ubojstva u Rijeci.

- Nema nitko lijeka za kretene, to je fenomen koji se događa ciklički. Imamo ljude koji imaju velikih problema samih sa sobom i onda su počinitelji ubojstava. Takvih ima među nama, a mi smo zakone toliko postrožili, a ako treba, postrožit ćemo još. Ali kako ćemo to izbjeći? Budimo otvoreni, takvih ljudi ima - kaže.

Komentirao je i najavljenu koaliciju s Hrvojem Zekanovićem, o čemu smo više pisali ranije.

- Koliko se meni čini, ako ima netko u saboru tko ima mandat i želi podržati vladu, to mora odlučiti sam, svojevoljno i kazati 'Dobar dan, ja bih vas podržao'. Govorim ovo da izbjegnem tezu da netko nekoga zove jer se to ne događa. Zekanović je tu gdje je, ako želi podržati vladu, neka to kaže - kazao je.

