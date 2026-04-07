EKSPLOZIV U BLIZINI PLINOVODA

Je li incident na granici bio u režiji Vučića i Orbana? Nijemci se raspisali: Sumnjivo je to što se dvije verzije ne poklapaju

Beograd: Aleksandar Vu?i? i Viktor Orban na puštanju dionice pruge Beograd - Budimpešta
Deutsche Welle
07.04.2026.
u 13:45

U tekstu se citira lider mađarske oporbe Péter Magyar: "Već tjednima dobivamo upozorenja iz više izvora da Viktor Orban – navodno uz potporu Srbije i Rusije – nakon ranijih neuspješnih operacija pod lažnom zastavom i pada potpore Fideszu možda planira ponovno prijeći jednu granicu."

Njemački novinar i dobar poznavatelj regije Michael Martens piše iz Beča za Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) da je, nakon Vučićeve dojave kako je pronađen eksploziv u blizini plinovoda kojim se preko Srbije Mađarska opskrbljuje plinom, Orban sazvao izvanrednu sjednicu Nacionalnog vijeća sigurnosti te naložio vojsci da čuva mađarski dio plinovoda Balkanstream. Martens opisuje nastupe Vučića i Orbana te njihove interpretacije događaja, a potom prenosi i mišljenja kritičara. "Međutim, postoje sumnje u prikaz dvojice političara. Mađarski oporbeni lider Péter Magyar napisao je na platformi X o 'operaciji pod lažnom zastavom', dakle o manevru obmane u kojem su navodne žrtve zapravo počinitelji incidenta. On je događaje prikazao kao Orbanov pokušaj da poveća izborne izglede svoje stranke Fidesz – ili čak da u posljednji trenutak otkaže izbore pod izgovorom prijetnje nacionalnoj sigurnosti."

U tekstu se zatim citira lider mađarske oporbe Péter Magyar: "Već tjednima dobivamo upozorenja iz više izvora da Viktor Orban – navodno uz potporu Srbije i Rusije – nakon ranijih neuspješnih operacija pod lažnom zastavom i pada potpore Fideszu možda planira ponovno prijeći jednu granicu." Frankfurtski list prenosi i Magyarovo tumačenje prema kojem su mnogi izvori nagovještavali da bi se oko Uskrsa u Srbiji „slučajno“ nešto moglo dogoditi, „moguće u vezi s plinovodom“. Naposljetku je Magyar rekao, a Frankfurter Allgemeine Zeitung prenosi: „On neće biti u stanju spriječiti milijune Mađara da stave točku na dva najkorumpiranija desetljeća u povijesti naše zemlje.“ Berlinski list Tageszeitung (taz) o istom je događaju odabrao karakterističan naslov: „Eksploziv u izbornoj kampanji." Florian Bayer, među ostalim, piše: „Ono što su mnogi očekivali kao završnicu mađarske predizborne kampanje sada se i dogodilo: mađarski premijer Viktor Orban prizvao je novu, akutnu sigurnosnu prijetnju“, prenosi Deutsche Welle

U tekstu se opisuju poznate činjenice, ali se ne skriva skepticizam prema službenoj verziji događaja: „Sumnjiv je prije svega trenutak – tek nekoliko dana prije parlamentarnih izbora. Time Orban još može osvojiti političke bodove, jer je tipično da se u sigurnosnim krizama biračko tijelo okuplja oko vlasti. Osim toga, imao bi izgovor za uvođenje izvanrednog stanja i odgodu izbora. Mnogi politički promatrači smatraju to mogućim scenarijem. Sumnjivo je i to što se Orbanova verzija i ona iz Srbije ne poklapaju: dok je Orban implicitno upućivao na Ukrajinu, srpska je vojska govorila o jednom članu ‘migrantske skupine’. Činjenica da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić blizak Orbanov saveznik ne čini njihovu zajedničku priču uvjerljivijom.“

Autor berlinskog lista analizira i ponašanje mađarskog premijera u predizbornoj kampanji u koju se odlično uklapa i pronalazak eksploziva: „Navodna prijetnja savršeno se uklapa u Orbanovu predizbornu kampanju: njegova jedina tema bilo je širenje straha od Ukrajine. Kada bi pobijedila stranka Tisza oporbenog lidera Pétera Magyara, Mađarska bi, navodno, bila uvučena u rat. Argumentacija nije sasvim uvjerljiva, ali difuzni strah dopire do mnogih.“ U tekstu se navodi da Orbanu u širenju straha pomažu ruski profesionalci: „Orban je čak doveo suradnike ruske vojne obavještajne službe GRU u Budimpeštu radi kampanje dezinformiranja. Fidesz se također oslanja na videosnimke generirane umjetnom inteligencijom koje potiču strah od rata.“ Zaključak teksta glasi: „Orban je očito spreman na mnogo toga kako bi ostao na vlasti.“

U bečkom Standardu Gregor Mayer također izražava sumnju u vjerodostojnost službenih verzija Beograda i Budimpešte: „Vjerojatno nije slučajno što je otkriće navodnog čina sabotaže objavljeno točno tjedan dana prije parlamentarnih izbora u Mađarskoj. Navodni čin sabotaže u Srbiji sada ponovno služi za upiranje prsta u Ukrajinu.“ 

Standard podsjeća da je autoritarni predsjednik Srbije Vučić blizak Orbanov saveznik te da „obojica u svojim državama djeluju na sličan način kada je riječ o potkopavanju demokracije u vladavini prava". U tekstu se podsjeća i da je ovaj navodni pokušaj napada na plinovod zapravo bio najavljen u srpskim medijima: „Već prije gotovo tri tjedna srpska državna televizija RTS izvijestila je da postoje naznake planiranog napada na plinovod u pograničnom području prema Mađarskoj te da je zbog toga pojačana vojna zaštita objekta. Sasvim je moguće da je Vučić Rusima uvjetno dao zeleno svjetlo – uz ograničenje da ništa ne smije odletjeti u zrak.“ I Standard prenosi oštre reakcije oporbenog lidera Pétera Magyara: „Ono što gledamo jeftino je kazalište s lošim glumcima, tužna predstava nedostojna jednog premijera, prizemni spektakl.“
Avatar HajdukLika
HajdukLika
14:11 07.04.2026.

I? Od prvog trenutka se vidjela srpsko-ugarska prozirna namještaljka.

FA
Fake
14:05 07.04.2026.

Srpska izmišljotina.Laži, laži i samo laži. Inače, kada ćemo doznati koju o onom hrvatskom špijunu što ste ga uhvatili.

ST
Starčević
13:56 07.04.2026.

do europljana još nije stigla ona balkanska poslovica o serbima i laži

