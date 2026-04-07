Kao miš koji pomaže lavu: Procurio razgovor Orbána i Putina

To da su mađarski premijer Viktor Orbán i ruski predsjednik Vladimir Putin bliski nije tajna. Orbána se smatra najprijateljskijim čelnikom zemlje članice Europske unije prema Putinu, a iza stoje mnogi njegovi potezima kojima je opstruirao rad saveza u korist Rusije. Neki od posljednjih uključuju blokadu daljnjih sankcija EU Rusiji te dodatnog zajma Ukrajini od 90 milijardi eura. Da je spreman učiniti sve što je potrebno kako bi pomogao ruskom predsjedniku, Orbán je rekao Putinu tijekom telefonskog razgovora 17. listopada. Bloomberg je imao uvid u transkript tog razgovora, a sada je objavio ključne detalje.

"Jučer je naše prijateljstvo doseglo tako visoku razinu da vam mogu pomoći na bilo koji način. U bilo kojoj stvari u kojoj mogu biti od pomoći, stojim vam na usluzi", rekao je Orbán. Između ostaloga, istaknuo je kako je spreman pomoći pri rješavanju rata u Ukrajini organiziranjem summita u Budimpešti. Pritom, osvrnuo se na dječju priču koja je, kako je rekao, popularna u Mađarskoj. Riječ je o Ezopovoj basni u kojoj miš oslobađa lava uhvaćenog u mrežu nakon što je lav ranije poštedio njegov život. Prema transkriptu, ta je primjedba izazvala smijeh kod Putina.

Dvojica čelnika veći su dio razgovora razmjenjivala međusobno divljenje, kao i ono prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Bloomberg napominje kako su obojica prethodnog dana razgovarala s Trumpom o potencijalnom summitu u Budimpešti koji na kraju nije održan. Tijekom razgovora je, također, Putin Orbána proveo kroz korake koji bi mogli dovesti do summita, poput sastanka ruskog ministra Sergeja Lavrova i američkog državnog tajnika Marca Rubia.

Razgovor je završio tako što su jedan drugoga pitali za zdravlje. "Vježbam, skijam se. Znam da ti igraš nogomet“, rekao je ruski predsjednik prema transkriptu. "Pokušavam“, odgovorio je Orbán. Mađarski premijer potom je zahvalio Putinu i pozdravio se na ruskom jeziku.

Ovo je posljednji u nizu razgovora između ruskih i mađarskih dužnosnika koji su procurjeli uoči izbora 12. travnja na kojima Orbánu prijeti poraz. Raniji transkripti razgovora bili su između ministara vanjskih poslova dviju zemalja, Pétera Szijjártóa i Sergeja Lavrova. U razgovoru iz 2020. godine, Szijjártó je prije tadašnjih slovačkih izbora zatražio pomoć od ruskog ministra za vladu koju je vodio premijer Peter Pellegrini. Potom je 2024. godine Lavrov zvao Mađara zahtjeva ruskog oligarha Alishera Usmanova da se njegovu sestru makne s liste sankcija Europske unije.

Nakon objavljenih razgovora, Szijjártó se oglasio te poručio kako iste stvari govori i javno. Na optužbe da Rusima dojavljuje informacije sa sastanaka na razini Europske unije, potvrdio je da razgovara s njima, ali i sa svim ostalim parterima čije zemlje nisu članice. Mađarski ministar za Europu János Bóka rekao je da su ta izvješća "lažne vijesti“ osmišljene kao "očajnička reakcija na zamah Fidesza u izbornoj kampanji.“ Upravo je izborna kampanja koju je spomenuo "zakuhala" puno toga i podignula napetosti u Europi.

Orbánu prema anketama prijeti poraz na parlamentarnim izborima pa je posljednjih tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini. Okidač za žestoki krug napetosti s Kijevom bila je ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda Družba kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku, a koji je navodno oštećen u ruskom napadu dronom. Kao odgovor, mađarski premijer blokirao je daljnje sankcije EU Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. Nakon toga, Mađarska je zaplijenila dva oklopna vozila u vlasništvu Oschadbanke, ukrajinske državne štedionice, i uhitila sedam Ukrajinaca koji su ih pratili. Konvoj je prevozio desetke milijuna eura u gotovini i zlatne poluge iz Beča u Kijev, a Budimpešta je sugerirala da je riječ o pranju novca.