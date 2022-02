Zekanović razgovarao s Plenkovićem: Osniva novi klub koji bi podržavao HDZ-ovu većinu

Dok oporba zaziva pad Vlade koja se svakim danom muči s nekom novom aferom, nije isključeno da bi vladajuća većina u Saboru koja broji 77 ruku mogla postati stabilnijom nego što to trenutačno jest. Naime, Hrvoje Zekanović kojeg je stranka Hrvatski suverenisti izbacila zbog njegova govora u Saboru u kojemu je žestoko progovorio protiv svih koji se ne žele cijepiti, pa tako i svojih stranačkih kolega, naumio je osnovati novi saborski klub. No kako je Zekanović trenutačno “slobodni strijelac”, nedostaje mu još dvoje zastupnika za provođenje te ideje, ali neslužbeno doznajemo da je prve razgovore na tu temu već obavio i to s nezavisnom zastupnicom Marijanom Petir kao i s predsjednikom Hrvatske demokršćanske stranke Goranom Dodigom. Međutim, kako su i Petir i Dodig u Sabor ušli s lista HDZ-a te su članovi saborskog Kluba HDZ-a njihov eventualni ulazak u priču sa Zekanovićem podrazumijevao bi da će oboje HDZ-ov klub uskoro i napustiti.