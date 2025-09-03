Naši Portali
Renata Rašović
Autor
Renata Rašović

Dok njegovi ministri Medved i Obuljen gase vatru, premijer baca hepo kocke

03.09.2025. u 12:15

Na mah, Vlada djeluje poput raštimanog orkestra: premijer o klin, ministri o ploču.

Izgledalo je kao da tenzija popušta, barem na trenutak, kada je ministar branitelja Tomo Medved u svom uredu u Zagrebu okupio predstavnike udruga s područja Benkovca i Šibenika, upravo one koji posljednjih dana glasno i burno reagiraju zbog kulturnih festivala u svojim sredinama koje percipiraju neprimjerenim, nepoželjnim, nepoćudnim, uvredljivim. Premda se iz priopćenja sa zagrebačkog sastanka moglo iščitati podosta fraza o zajedništvu, neupitnim zaslugama branitelja i potrebi za dijalogom, činilo se mnogo važnijim ono neizrečeno prema javnosti, ono što je dogovoreno u četiri zida ministarstva.

Ključne riječi
Andrej Plenković Nina Obuljen Korižnek Tomo Medved

