Plenković i Grabar-Kitarović na ručku dogovorili primirje i teme za suradnju

Nacionalno vijeće za demografiju, Vladino tijelo na čelu s premijerom Plenkovićem, zasjedat će idući tjedan, a uz Plenkovića i ministre na sjednici će biti i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. S obzirom na to da je premijer prije odbijao sve pokušaje predsjednice da iskoristi svoje ustavne ovlasti i sazove sjednicu Vlade na temu demografije, očito se radi o značajnom zatopljenju odnosa između Banskih dvora i Pantovčaka, no pitanje je radi li se o konačnom kraju sukoba ili tek o “ispuštanju pare” kako bi se smanjio pritisak koji, kako pokazuju ankete, nije donio ništa dobroga ni premijeru ni predsjednici.

Izvori bliski Banskim dvorima potvrđuju da su se u odnosima između “dvaju brda” posljednjih dana dogodili ozbiljni pomaci.

Ustavne ovlasti

Naš izvor prepričava da su se predsjednica i premijer u ponedjeljak našli na ručku i raspravili više tema i dogovorili na koji će način surađivati u idućem razdoblju.

– Dogovoreno je čak i da će predsjednica na utakmicu naše reprezentacije u nedjelju, a premijer će u Rusiju uđe li Hrvatska u četvrtfinale – kaže.

Kada je riječ o demografiji, u Vladi ističu da im nikada nije bilo sporno da je riječ o temi u kojoj je sudjelovanje predsjednice itekako dobrodošlo, no pokušaj sazivanja sjednice preko medija nije im bio prihvatljiv.

– Sjednica Nacionalnog vijeća je format na koji je premijer bio spreman otpočetka, no predsjednica je očito slušala loše savjete, a sada je i sama shvatila da od njih nije imala koristi, nego isključivo štetu padom rejtinga – tumači naš izvor.

U krugovima bliskim Pantovčaku “ispuštanje pare” u odnosima između predsjednice i premijera ocjenjuju kao – normalan razvoj događaja. – Riječ je o povratku u normalu, a ono što se u posljednje vrijeme događalo između njih nije bila normalna situacija, nego su neki bili zainteresirani za to da se njih dvoje svade – kaže jedan od upućenih te ističe da je sasvim primjereno da predsjednica toliko inzistira na temi demografije jer to i jest jedan od devet ciljeva nove Strategije nacionalne sigurnosti, a nacionalna sigurnost je jedno od područja koja po Ustavu pripadaju i predsjednici.

Da je stav predsjednice prema Vladi omekšao vidljivo je bilo još u utorak na Večernjakovoj konferenciji “Hrvatska kakvu trebamo”, na kojoj je pozitivno govorila o nekim demografskim mjerama Plenkovićeve ekipe. No istodobno je dala do znanja da ne namjerava odustati od ideje da sudjeluje u kreiranju hrvatskog predsjedanja EU 2020. godine. U njezinu krugu pojašnjavaju da predsjednica po Ustavu “sukreira vanjsku politiku zemlje” i ističu da je njezina ambicija vezana uz “sudjelovanje u pripremama za predsjedanje”. Mediji su, kažu, napuhali priču o namjeri predsjednice da i fizički predsjeda, a realnost je da njezin prvi mandat prestaje 18. veljače 2020., dakle mogla bi eventualno predsjedati mjesec i pol dana od šest mjeseci koliko će Hrvatska predsjedati EU. U tim kalkulacijama, naravno, nitko ne može jamčiti da će predsjedica osvojiti i drugi mandat, odluči li se kandidirati. Premda nervoza u HDZ-u raste s približavanjem predsjedničkih izbora, ne treba očekivati da će se predsjednica rano izjasniti o svojoj kandidaturi. Tako je bilo i uoči njezine kandidature za prvi mandat, kad su tek šest mjeseci uoči izbora bolje informirani saznali da će biti kandidatkinja HDZ-a, a sama kandidatura objavljena je u javnosti tek potkraj ljeta 2014., tri mjeseca uoči izbora.

Ogroman posao

Što se tiče HDZ-ove podrške predsjedničinoj kandidaturi, u krugovima bliskim Plenkoviću kažu da ta podrška nikada nije bila upitna te da će je predsjednica imati kada god odluči objaviti kandidaturu. I kada je riječ o predsjedanju EU ističu da je sudjelovanje predsjednice dobrodošlo, no samo u mjeri u kojoj to predviđaju njezine ustavne ovlasti. – Naime, predsjednica je po Ustavu sukreatorica vanjske politike, no Vlada je osmišljava i provodi. Jednaku ulogu Vlada će imati i u predsjedanju Vijećem EU, koje je ogroman posao – kazao je naš izvor i dodao da prioriteti predsjedanja, među kojima predsjednica želi vidjeti tzv. Plavi rast, još nisu do kraja osmišljeni te se na njima radi.

