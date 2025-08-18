Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
'stalno izmišlja'

Plenković: Milanović laže da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu

Mostar: Konferencija za medije nakon zajedničke Sjednice predsjedništva HDZ-a BiH i Hrvatske
Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
18.08.2025.
u 20:46

Šef države je to rekao nakon što je Plenković u nedjelju sudjelovao na videokonferenciji čelnika tzv. Koalicije voljnih, saveznika Kijeva koji razmatraju slanje vojnika u Ukrajinu ako se postigne mirovni sporazum s Rusijom.

Premijer Andrej Plenković rekao u ponedjeljak da predsjednik Zoran Milanović širi laži tvrdeći da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu. Milanović je ranije u ponedjeljak na Facebooku objavio da hrvatska vlada nije ovlaštena gurati Hrvatsku u nekakve nove koalicije koje bi mogle podrazumijevati sudjelovanje hrvatskih vojnika u ratu u Ukrajini. 

Šef države je to rekao nakon što je Plenković u nedjelju sudjelovao na videokonferenciji čelnika tzv. Koalicije voljnih, saveznika Kijeva koji razmatraju slanje vojnika u Ukrajinu ako se postigne mirovni sporazum s Rusijom.

„Milanović već godinu dana stalno izmišlja tezu o tome da netko šalje hrvatske vojnike u Ukrajinu. Ova teza o tome da netko zagovara da hrvatski vojnik ide u Ukrajinu je laž“, rekao je Plenković novinarima u Mostaru. Vlada niti bilo druga institucija u Hrvatskoj nije donijela odluku o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu, istaknuo je premijer.

Dodao je kako je za Hrvatsku "dobro i korisno" da je dio koalicije koja okuplja EU, NATO, većinu velikih europskih zemalja i neke neeuropske zemlje poput Kanade. Videokonferencija čelnika "Koalicije voljnih" održana je dva dana nakon sastanka Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci i uoči sastanka europskih čelnika s američkim predsjednikom u ponedjeljak u Washingtonu.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Zoran Milanović Andrej Plenković

Komentara 14

Pogledaj Sve
Avatar IvanR
IvanR
21:18 18.08.2025.

Puno toga nije se pitalo Sabor a pogotovo narod.

BI
billynik
22:06 18.08.2025.

Bojim se da je Milanović u pravu, tko je Plenkovica ovlastio da nas uvodi u bilo kakve koalicije?

JM
jasminko.mandura
22:24 18.08.2025.

Milanović opet spinuje lažima o odlasku vojnika u ukrajinu,hrvatski vojnici su na Kosovu nisu otišli da se bore.ako dođe mir u Ukrajini netko ga mora nadgledati. Kako je lijepo kada lažac šuti i miruje

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još