PITANJE DANA Jeste li za zabranu korištenja mobitela u školama?

Zagrebačka gradska uprava preporučila je osnovnim školama zabranu korištenja mobitela učenicima. To znači da bi učenici u prostoru škole morali ugasiti ili barem utišati uređaje te ih spremiti u torbu ili ormarić, ako ih škola ima.

Zabrana korištenja mobitela već se polako uvodi u brojne osnovne škole, a u mnogima je i na snazi još od prijašnjih školskih godina. U preporuci zagrebačke gradske uprave navodi se da korištenje mobitela kod djece izaziva niz negativnih posljedica, od problema s koncentracijom do izloženosti online nasilju. Preporučuju da odredbu o zabrani treba unijeti u kućni red koji donosi školski odbor nakon rasprave na učiteljskom te vijećima roditelja i učenika, a pritom definirati i pravila te postupanja u slučaju njihova kršenja, kao i iznimke, koje se ponajprije odnose na zdravstvene potrebe đaka.

Stoga vas pitamo, podržavate li zabranu korištenja mobitela u školama i treba li se ona promijeniti na sve osnovne škole u Hrvatskoj?